Лучшее одеяло на зиму: советы, как его выбрать

Ваше летнее одеяло, несомненно, прекрасно, но вряд ли оно подойдет для того, чтобы пользоваться им в течение всей зимы. Температура падает не только на улице, но и в помещении и вы точно захотите накрываться ночью удобным и теплым материалом.

Одеяло, которое вы выбираете для своего дома, должно быть не только красивым, но и практичным аксессуаром. Найти хорошее одеяло несложно, и идеальный вариант для вас будет зависеть от материала, стиля, толщины и ценовой категории. Советами о том, как подобрать хорошее одеяло на зиму, поделилась Лаура Дейли.

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Почему цены на одеяла так отличаются?

Возможно, вы уже приходили в магазин с одеялами и были очень удивлены разницей цен у таких, казалось бы, схожих товаров. Причин здесь несколько и первый, конечно, материал. Флисовое одеяло будет намного дешевле того, что сделано из чистой шерсти, а сделанное из кашемира будет даже дороже шерстяного.

Так что тип ткани, размер одеяла и детали на нем очень существенно влияют на цену.

Возможно, стоит инвестировать немного больше, чтобы купить то, что вам нравится, особенно если одеяло будет использоваться экономно для киновечеров или как декоративный предмет,

– поделилась Кэролин Утц, эксперт из Spruce.

А если вы беспокоитесь о химических остатках, которые могут быть в одеяле или если вы хотите быть уверены, что выбросы от ее создания являются экологически чистыми, вам также придется заплатить больше денег.

Ценовая категория

Текстиль, из которого сделано одеяло, будет очень сильно влиять и на его ощущение, и на его долговечность и качество. Именно это делает подбор ткани самым важным фактором при выборе одеяла.



Цена одеяла отличается от материала / Фото Pexels

Например, шерсть будет отлично согревать вас, однако некоторые люди считают, что она раздражает кожу. Кашемир же гораздо мягче, однако стоит дороже. Хлопковая ткань крепкая, гипоаллергенная, но во время каждой стирки будет смягчаться.

Флис – еще один хороший вариант, поскольку он теплый и мягкий на ощупь, но его легко стирать и стоит дешевле, чем шерсть,

– рассказала Кейтлин Соул, эксперт из Better Homes & Gardens.

Учитывайте размер одеяла

Одеяла бывают совершенно разных размеров, и на этот аспект точно следует обратить внимание. Если это новое одеяло вы планируете использовать исключительно для того, чтобы накрывать им колени при просмотре фильмов, то вам подойдет и небольшой вариант.

Однако если вы хотите спать под одеялом, убедитесь, что он подходит вам по росту, чтобы вы могли накрыться им с головы до пяток. Также не помешает проверить размер вашего постельного белья, чтобы одеяло подошло к нему; или же вы можете измерить размеры своего старого одеяла.

Инструкция по уходу

Одеяло нужно регулярно стирать, поэтому перед тем, как купить его, обратите внимание и на инструкции по уходу и убедитесь, что вы сможете обеспечить необходимый уход за приобретаемым одеялом.

Например, некоторые одеяла следует стирать вручную, чтобы не повредить некоторые декоративные элементы или использовать низкую температуру, чтобы не навредить текстуре и цвету ткани.