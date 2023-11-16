Конденсата на окнах вам нужно избавиться обязательно. И не только потому, что вода, которая стекает по окнам, портит вид и эстетику дома, но и потому, что эти капли могут привести к образованию плесени, плесени и сырости в доме. Кроме того, плесень может повредить оконные рамы и стены. Как избавиться от конденсата раз и навсегда, рассказал эксперт Крис Майкл.

Интересно Эти 4 вещи точно не стоит брать с собой в короткую поездку

Открывайте окна и двери

Один из самых дешевых и простых способов избавиться от конденсата – обеспечить циркуляцию свежего воздуха в вашем доме.

Простое открытие окна и проветривание комнаты в течение 10 – 15 минут в день существенно повлияют на накопление влаги в доме, и этого достаточно для обмена воздуха в комнате среднего размера.

– поделился директор Thames Valley Window Company Райан Шофилд.

Впрочем, у этого метода хватает и недостатков. Открытие окон – это скорее временное решение, ведь приходящий извне воздух будет намного холоднее, и вам придется усиливать отопление в доме, чтобы сохранить надлежащую температуру. Также воздух с улицы может приносить аллергены и загрязнять ваш дом.

Кроме того, вам также следует убедиться, что воздух извне более сухой, чем внутри, иначе этот метод не будет смысла.



Открытые окна помогут избежать конденсата / Фото Pexels

Уменьшите влажность в доме

Чтобы избежать слишком частого возникновения конденсата, вам стоит подумать над тем, чтобы ограничить все источники влаги, которые есть в квартире. В частности, вы можете накрывать полотенцами кастрюли во время готовки, добавлять дополнительный цикл отжима к стирке, чтобы избежать слишком долгой сушки мокрой одежды, а также поставить лучшие вытяжки в ванной комнате.

Впрочем, образование влаги избежать полностью вам все равно не удастся. Но если вы, например, будете сушить одежду на улице, это существенно снизит уровень влаги в квартире.

Быстро удалите конденсат пылесосом или шваброй

Если, несмотря на все ваши усилия на окнах, все же появился конденсат, вы можете быстро справиться с ним, чтобы избежать распространения влажности и повреждения стен и рамы окон. Для этого вам следует очистить конденсат с помощью швабры или тряпки.

Также вы можете держать отопление постоянно включенным, а не включать его только тогда, когда в доме становится холодно – это уменьшит точку росы – то есть точку, в которой пар превращается в капли воды.