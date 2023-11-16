Конденсата на окнах вам нужно избавиться обязательно. И не только потому, что вода, которая стекает по окнам, портит вид и эстетику дома, но и потому, что эти капли могут привести к образованию плесени, плесени и сырости в доме. Кроме того, плесень может повредить оконные рамы и стены. Как избавиться от конденсата раз и навсегда, рассказал эксперт Крис Майкл.

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Открывайте окна и двери

Один из самых дешевых и простых способов избавиться от конденсата – обеспечить циркуляцию свежего воздуха в вашем доме.

Простое открытие окна и проветривание комнаты в течение 10 – 15 минут в день существенно повлияют на накопление влаги в доме, и этого достаточно для обмена воздуха в комнате среднего размера.
– поделился директор Thames Valley Window Company Райан Шофилд.

Впрочем, у этого метода хватает и недостатков. Открытие окон – это скорее временное решение, ведь приходящий извне воздух будет намного холоднее, и вам придется усиливать отопление в доме, чтобы сохранить надлежащую температуру. Также воздух с улицы может приносить аллергены и загрязнять ваш дом.

Кроме того, вам также следует убедиться, что воздух извне более сухой, чем внутри, иначе этот метод не будет смысла.

Конденсат на окнах вреден для стен.
Открытые окна помогут избежать конденсата / Фото Pexels

Уменьшите влажность в доме

Чтобы избежать слишком частого возникновения конденсата, вам стоит подумать над тем, чтобы ограничить все источники влаги, которые есть в квартире. В частности, вы можете накрывать полотенцами кастрюли во время готовки, добавлять дополнительный цикл отжима к стирке, чтобы избежать слишком долгой сушки мокрой одежды, а также поставить лучшие вытяжки в ванной комнате.

Впрочем, образование влаги избежать полностью вам все равно не удастся. Но если вы, например, будете сушить одежду на улице, это существенно снизит уровень влаги в квартире.

Быстро удалите конденсат пылесосом или шваброй

Если, несмотря на все ваши усилия на окнах, все же появился конденсат, вы можете быстро справиться с ним, чтобы избежать распространения влажности и повреждения стен и рамы окон. Для этого вам следует очистить конденсат с помощью швабры или тряпки.

Также вы можете держать отопление постоянно включенным, а не включать его только тогда, когда в доме становится холодно – это уменьшит точку росы – то есть точку, в которой пар превращается в капли воды.