Найкраща ковдра на зиму: поради, як її обрати

Ваша літня ковдра, безсумнівно, чудова, та навряд чи вона підійде для того, щоб користуватися нею протягом усієї зими. Температура падає не тільки на вулиці, але й у приміщенні, і ви точно захочете накриватися вночі зручним і теплим матеріалом.

Ковдра, яку ви обираєте для свого дому, має бути не тільки красивим, але й практичним аксесуаром. Знайти хорошу ковдру нескладно, та ідеальний варіант для вас буде залежати від матеріалу, стилі, товщини та цінової категорії. Порадами про те, як підібрати хорошу ковдру на зиму, поділилася Лаура Дейлі.

Цікаво Як позбутися конденсату на вікнах: надійні способи від експерта

Чому ціни на ковдри так відрізняються?

Можливо, ви вже приходили в магазин з ковдрами і були дуже здивовані різницею цін у таких, здавалося би, схожих товарів. Причин тут кілька і перша, звісно, матеріал. Флісова ковдра буде набагато дешевша за ту, що зроблена із чистої вовни, а та, що зроблена з кашеміру, буде навіть дорожча за вовняну.

Тож тип тканини, розмір ковдри та деталі на ній дуже суттєво впливають на ціну.

Можливо, варто інвестувати трохи більше, щоб купити те, що вам подобається, особливо якщо ковдра буде використовуватися економно для кіновечорів або як декоративний предмет,

– поділилася Керолін Утц, експертка зі Spruce.

А якщо ви турбуєтеся про хімічні залишки, що можуть бути у ковдрі чи якщо ви хочете бути впевнені, що викиди від її створення є екологічно чистими, вам також доведеться заплатити більше грошей.

Цінова категорія

Текстиль, з якого зроблена ковдра, дуже сильно впливатиме і на її відчуття, і на її довговічність та якість. Саме це робить підбір тканини найважливішим фактором під час вибору ковдри.



Ціна ковдри відрізняється від матеріалу / Фото Pexels

Наприклад, шерсть буде чудово зігрівати вас, проте деякі люди вважають, що вона подразнює шкіру. Кашемір натомість набагато м'якіший, проте коштує дорожче. Бавовняна тканина міцна, гіпоалергенна, але під час кожного прання буде пом'якшуватися.

Фліс — ще один хороший варіант, оскільки він теплий і м’який на дотик, але його легко прати та коштує дешевше, ніж вовна,

– розповіла Кейтлін Соул, експертка з Better Homes & Gardens.

Враховуйте розмір ковдри

Ковдри бувають абсолютно різних розмірів, і на цей аспект точно варто звернути увагу. Якщо цю нову ковдру ви плануєте використовувати винятково для того, щоб накривати нею коліна під час перегляду фільмів, то вам підійде і невеликий варіант.

Проте якщо ви хочете спати під ковдрою, переконайтеся, що вона підходить вам по зросту, щоб ви могли накритися нею з голови до п'ят. Також не завадить перевірити розмір вашої постільної білизни, щоб ковдра підійшла до неї; або ж ви можете виміряти розміри своєї старої ковдри.

Інструкція за доглядом

Ковдру потрібно регулярно прати, тож перед тим, як купити її, зверніть увагу і на інструкції за доглядом та переконайтеся, що ви зможете забезпечити необхідний догляд за ковдрою, яку ви купуєте.

Наприклад, деякі ковдри варто прати вручну, щоб не пошкодити деякі декоративні елементи, або використовувати низьку температуру, щоб не нашкодити текстурі та кольору тканини.