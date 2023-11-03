Масло богато здоровыми мононенасыщенными жирами, которые полезны для нашего здоровья. Обо всех полезных преимуществах рассказала диетологиня Лорен Манакер.
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Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Потребление оливкового масла может снизить риск развития сердечно-сосудистого заболевания. Оливковое масло содержит олеиновую кислоту, которая может снизить риск ишемической болезни сердца.
Уменьшает риск заболеть ревматоидным артритом
Ревматоидный артрит – аутоиммунное воспалительное заболевание, вызывающее болезненные отеки в определенных частях тела. Потребление оливкового масла может привести к уменьшение воспаления у людей, страдающих ревматоидным артритом, соответственно уменьшится боль.
Улучшение фертильности
Оливковое масло оказывает положительное влияние на фертильность. Мужчины и женщины, которые придерживаются диеты, богатой оливковым маслом, имеют больше шансов завести ребенка.
Снижает риск развития диабета
Употребление оливкового масла связано с положительным влиянием на уровень сахара в крови. Соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, приводит к снижение риска развития диабета 2 типа.
Уничтожает бактерии, вызывающие язву желудка
H. Pylori – это тип микробов, которые могут вызвать язву желудка. Ежедневный прием 30 граммов (или двух столовых ложек) оливкового масла первого холодного отжима может устранить инфекцию H. pylori всего через две недели.