Какая ягода полезная: диетолог рассказала о пользе черники

Ягоды является мощным источником антиоксидантов, имеют омолаживающие свойства. Согласно исследованиям, они могут помочь продлить жизнь.

Врач-диетолог Эми Гудсон сообщила, что самой полезной ягодой является черника. Она имеет гораздо больше антиоксидантов, чем любые другие ягоды. Также богата полифенолами, которые могут замедлить старение клеток.

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"Эти ягоды настолько универсальны, что добавлять их в рацион очень легко", — добавила Эми Гудсон.



Черники / Фото The Economic Times

Чем полезна черника