Какая ягода полезная: диетолог рассказала о пользе черники
16 июля 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:Eat This, Not That
Ягоды является мощным источником антиоксидантов, имеют омолаживающие свойства. Согласно исследованиям, они могут помочь продлить жизнь.
Врач-диетолог Эми Гудсон сообщила, что самой полезной ягодой является черника. Она имеет гораздо больше антиоксидантов, чем любые другие ягоды. Также богата полифенолами, которые могут замедлить старение клеток.
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"Эти ягоды настолько универсальны, что добавлять их в рацион очень легко", — добавила Эми Гудсон.
Черники / Фото The Economic Times
Чем полезна черника
- Помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы.
- Активизирует работу мозга, усиливает кровообращение и укрепляет память.
- Улучшает зрение.
- Нормализует уровень сахара в крови.
- Улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение.
- Предотвращает старение и улучшает внешний вид кожи.
- Помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта.
- Способствует снижению веса.
- Снижает риск развития рака.