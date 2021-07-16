Яка ягода найкорисніша: дієтолог розповіла про користь чорниці

Ягоди є потужним джерелом антиоксидантів, що мають омолоджувальні властивості. Згідно з дослідженнями, вони можуть допомогти продовжити життя.

Лікар-дієтолог Емі Гудсон повідомила, що найкориснішою ягодою є чорниця. Вона має набагато більше антиоксидантів, ніж будь-які інші ягоди. Також багата на поліфеноли, які можуть уповільнити старіння клітин.

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"Ці ягоди настільки універсальні, що додавати їх в раціон дуже легко", — додала Емі Гудсон.



Чорниці / Фото The Economic Times

Чим корисна чорниця