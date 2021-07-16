Яка ягода найкорисніша: дієтолог розповіла про користь чорниці

16 липня 2021 , 15:20
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Джерело:

Eat This, Not That

Ягоди є потужним джерелом антиоксидантів, що мають омолоджувальні властивості. Згідно з дослідженнями, вони можуть допомогти продовжити життя.

Лікар-дієтолог Емі Гудсон повідомила, що найкориснішою ягодою є чорниця. Вона має набагато більше антиоксидантів, ніж будь-які інші ягоди. Також багата на поліфеноли, які можуть уповільнити старіння клітин.

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"Ці ягоди настільки універсальні, що додавати їх в раціон дуже легко", — додала Емі Гудсон.


Чорниці / Фото The Economic Times

Чим корисна чорниця

  • Допомагає при хворобах серцево-судинної системи.
  • Активізує роботу мозку, підсилює кровообіг і зміцнює пам’ять.
  • Покращує зір.
  • Нормалізує рівень цукру в крові.
  • Покращує роботу кишківника і нормалізує травлення.
  • Запобігає старінню і покращує зовнішній вигляд шкіри.
  • Допомагає при проблемах шлунково-кишкового тракту.
  • Сприяє зниженню ваги.
  • Знижує ризик розвитку раку.
Автор: Марія Лелека