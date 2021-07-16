Яка ягода найкорисніша: дієтолог розповіла про користь чорниці
16 липня 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:Eat This, Not That
Ягоди є потужним джерелом антиоксидантів, що мають омолоджувальні властивості. Згідно з дослідженнями, вони можуть допомогти продовжити життя.
Лікар-дієтолог Емі Гудсон повідомила, що найкориснішою ягодою є чорниця. Вона має набагато більше антиоксидантів, ніж будь-які інші ягоди. Також багата на поліфеноли, які можуть уповільнити старіння клітин.
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"Ці ягоди настільки універсальні, що додавати їх в раціон дуже легко", — додала Емі Гудсон.
Чорниці / Фото The Economic Times
Чим корисна чорниця
- Допомагає при хворобах серцево-судинної системи.
- Активізує роботу мозку, підсилює кровообіг і зміцнює пам’ять.
- Покращує зір.
- Нормалізує рівень цукру в крові.
- Покращує роботу кишківника і нормалізує травлення.
- Запобігає старінню і покращує зовнішній вигляд шкіри.
- Допомагає при проблемах шлунково-кишкового тракту.
- Сприяє зниженню ваги.
- Знижує ризик розвитку раку.