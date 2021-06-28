Автор книг о питании и диетолог Лиза Дрейер прежде всего отметила, что фрукт богат Омега-3 жирными кислотами, которые позволяют уменьшить уровень холестерина в крови и снизить риск возникновения инсультов и инфарктов.

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Также авокадо – это источник калия, важного для работы нервной системы и снабжение клеток питательными веществами. Калий также способствует снижению кровяного давления.

Фрукт богат мононасыщенными жирами. Они также способствуют выведению холестерина и снижение риска развития тромбоза. Полезен и для людей, которые следят за своим весом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, авокадо дольше насыщает организм.



Авокадо содержит много клетчатки​ \ Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Также содержит фолиевую кислоту. Это витамин группы В, необходимый для работы мозга и здоровой беременности. Фолиевая кислота может помочь предотвратить врожденных пороков развития, особенно тем, которые влияют на мозг и позвоночник ребенка, на первых неделях беременности, согласно исследованиям.