3 самых полезных вида муки: это нужно знать

Если вы любите выпечку, вы, вероятно, уже знаете о существовании бесчисленного количества видов муки. И, оказывается, некоторые из них полезнее других.

Мука очень сильно влияет на то, насколько полезным будет продукт или блюдо, приготовленный с ним. И, возможно, самое время заменить обычную белую муку более здоровыми альтернативами.

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Кокосовая мука

Кокосовая мука известна тем, что в ней нет зерна и глютена, а производится она с помощью измельчения высушенной кокосовой мякоти.

Впрочем, вам стоит обратить внимание на то, что такая мука будет более калорийной, чем обычная зерновая мука, и она является отличным источником белка, жира, клетчатки и минералов. В частности, особенно богата кокосовая мука железом и калием.

Также кокосовая мука отличается от зерновой тем, что содержит значительную часть жира. Он преимущественно насыщен и состоит из триглицеридов – соединений, которые могут уменьшать воспаление и поддерживать хороший метаболизм.

Эксперты сходятся во мнении, что жиры из кокосов влияют на ваш организм иначе, чем фастфуд или жареная и обработанная пища. Эти соединения не только не навредят вашему телу, но и принесут немалую пользу.

Миндальная мука

Эта мука также подойдет людям, не употребляющим глютена, ведь она не содержит зерна и производится путем измельчения бланшированного миндаля. Миндальная мука очень богата магнием, ненасыщенными жирами омега-3 и растительным белоком.



Муку можно производить из миндаля / Фото Pexels

Кроме того, в этой муке можно найти немало витамина Е, который является мощным антиоксидантом. Впрочем, учитывайте, что миндаль достаточно калорийный, как и большинство орехов.

Гречневая мука

Гречневую муку делают из перемолотой гречки, а это растение не связано с пшеницей, поэтому также не содержит глютена. Гречневая мука имеет несколько землистый вкус и часто используют для приготовления традиционной японской лапши соба. Это не только хороший источник клетчатки, но и белка и микроэлементов – марганца, железа, фосфора, магния и меди.

исследование показали, что мука из гречки может снижать уровень сахара в крови у людей с диабетом. Кроме того, оно может улучшить здоровье сердца. Также гречневая мука обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами.