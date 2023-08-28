3 найкорисніші види борошна: це потрібно знати

Якщо ви полюбляєте випічку, ви, певно, вже знаєте про існування незліченної кількості видів борошна. І, виявляється, деякі з них корисніші за інші.

Борошно дуже сильно впливає на те, наскільки корисним зрештою буде продукт чи страва, приготований з ним. І, можливо, саме час замінити звичайне біле борошно на більш здорові альтернативи.

Цікаво Частіше їжте чорнослив: він здивує своєю користю

Кокосове борошно

Кокосове борошно відоме тим, що у ньому немає зерна та глютену, а виробляється воно за допомогою подрібнення висушеного кокосового м'якуша.

Втім, вам варто звернути увагу на те, що таке борошно буде більш калорійним за звичайне зернове борошно, та воно є чудовим джерелом білка, жиру, клітковини та мінералів. Зокрема, особливо багате кокосове борошно на залізо та калій.

Також кокосове борошно відрізняється від зернового тим, що містить значну частку жиру. Він переважно насичений та складається з тригліцеридів – сполук, що можуть зменшувати запалення та підтримувати хороший метаболізм.

Експерти сходяться на думці, що жири з кокосів впливають ваш ваш організм інакше, ніж фастфуд чи смажена та оброблена їжа. Ці сполуки не тільки не нашкодять вашому тілу, але й принесуть чималу користь.

Мигдальне борошно

Це борошно також підійде людям, які не вживають глютену, адже воно не містить зерна і виробляється шляхом подрібнення бланшованого мигдалю. Мигдальне борошно надзвичайно багате на магній, ненасичені жири омега-3 та рослинний білок.



Борошно можна виготовляти з мигдалю / Фото Pexels

Окрім того, у цьому борошні ви можете знайти чимало вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Втім, зважайте на те, що мигдаль досить калорійний, як і більшість горіхів.

Гречане борошно

Гречане борошно роблять з перемеленої гречки, а ця рослина не пов'язана з пшеницею, тож також не містить глютену. Гречане борошно має дещо землистий смак та його часто використовують для приготування традиційної японської локшини соба. Це не тільки хороше джерело клітковини, але й білка та мікроелементів – марганцю, заліза, фосфору, магнію та міді.

Дослідження показали, що борошно з гречки може знижувати рівень цукру в крові у людей з діабетом. Окрім того, воно може покращити здоров'я серця. Також гречане борошно має протиракові та протизапальні властивості.