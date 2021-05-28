Какие чаи пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника

Ужин – это наиболее обсуждаемый прием пищи среди диетологов. Одни говорят, что нужно ограничивать себя в порциях, другие – настаивают, что ужин – возможность отдохнуть с помощью питательной пищи и если есть за 2 – 3 часа до сна, организму ничего не угрожает.

Нередко после ужина, а также на следующее утро, можно столкнуться с ощущением тяжести и дискомфортом. Поэтому существует четкая рекомендация есть продукты, которые легко усваиваются (нежирные овощные супы, рыба, чечевица или рис). Если вам не удалось соблюсти этих советов и у вас все же возникли проблемы с пищеварением, их помогут устранить травяные чаи, предназначенные для успокоения желудка.

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Зарегистрированные диетологи-гастроэнтерологи Эми Шварц и Кирстен Джексон, назвали 3 чая, которые помогают пищеварению. Отсутствие кофеина делает их хорошим выбором для второй половины суток.

1. Имбирный чай

Имбирный чай возглавляет список диетологов. Он полезен для кишечника:

Небольшие исследования показали, что имбирь может ускорить опорожнение желудка, что помогает предотвратить расстройств пищеварения, – рассказывает Шварц.

Это означает, что горячая чашка имбирного чая может ускорить процесс пищеварения, благодаря чему вы не будете ложиться спать с переполненным желудком. Кроме этого имбирь облегчает симптомы вздутия и изжоги. Следовательно, вы можете использовать чай, как естественную альтернативу антацидам.

2. Мятный чай



Какие чаи полезны для желудка / Фото Unsplash

Мята успокаивает желудок, предотвращая сокращение его мышц. Это позволяет избежать спазмов, что особенно важно для пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Чай способен успокоить боль, спровоцированную как пищей, так и стрессом. К тому же больным советуют изменить свой образ жизни: меньше нервничать, выполнять упражнения на дыхание или медитировать.

3. Ромашковый чай

Эффекты ромашки тесно связаны с релаксацией, но этим эффект растения не ограничивается.

Ромашка содержит пробиотики, которые подпитывают кишечные бактерии и могут облегчить запоры, – рассказывают диетологи.