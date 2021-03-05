Сейчас 23:00. Вы закончили занятие с йоги, пересмотрели соцсети, загрузили серию сериала и ищете, чем бы перекусить. С одной стороны, вы ругаете себя за то, что вредно есть на ночь, с другой – вам необходимо утолить урчание в животе. Что делать в таких ситуациях?

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Как и большинство оздоровительных процессов, вопрос сна и диеты не является универсальным. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, стоит копать глубже и учитывать ваши индивидуальные потребности.

Можно ли ложиться спать на голодный желудок



Что делать, если хочется есть перед сном / Фото Pexels

Да, ложиться спать на голодный желудок – это нормально. Существует множество причин, почему вы можете не ужинать. Среди них:

Соответствующий график приемов пищи . Важно, как часто вы питаетесь. Если вы уже получили 3 полноценных блюда в течение дня, а также легкие перекусы между ними, кушать перед сном необязательно.

. Важно, как часто вы питаетесь. Если вы уже получили 3 полноценных блюда в течение дня, а также легкие перекусы между ними, кушать перед сном необязательно. Вы уменьшаете количество потребленных калорий . В таком случае вы тоже можете столкнуться с голодом перед сном, но вы должны понимать зачем вы сейчас воздерживаетесь от очередного похода к холодильнику

. В таком случае вы тоже можете столкнуться с голодом перед сном, но вы должны понимать зачем вы сейчас воздерживаетесь от очередного похода к холодильнику Вы придерживаетесь интервального голодания. Люди, которые едят в строго установленные часы нередко сталкиваются с пропуском завтрака, обеда или ужина. Что, по их наблюдениям, никак не отражается на качестве сна.

Когда стоит есть перед сном

Опять же: все индивидуально. Существуют ситуации, когда расстройство пищевого поведения влияет на сон, существуют и такие, когда недостаточность сна провоцирует проблемы с пищеварением.

Вы недосыпаете или живете в стрессе . При дефиците сна и отдыха ваше тело может производить больше грелина – белка, который стимулирует аппетит перед сном.

. При дефиците сна и отдыха ваше тело может производить больше грелина – белка, который стимулирует аппетит перед сном. Вы недоедаете. Жестокие диеты и дефицит питательных веществ нередко становятся причиной расстройств сна. Поэтому, чтобы вернуться в форму, вы должны получать хотя бы минимальные порции еды перед сном.

Если вы чувствуете, что ночной голод негативно влияет на качество вашей жизни, обратитесь за помощью к диетологам или сомнологам.

Побочные эффекты сна натощак