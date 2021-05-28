Які чаї пити перед сном, щоб покращити роботу кишківника

Вечеря – це найбільш обговорюване споживання їжі серед дієтологів. Одні говорять, що потрібно обмежувати себе в порціях, інші – наполягають, що вечеря – можливість відпочити за поживною їжею і якщо їсти за 2 – 3 години до сну, організму нічого не загрожує.

Нерідко після вечері, а також на наступний ранок, можна зіткнутися з відчуттям важкості й дискомфортом. Тому існує чітка рекомендація їсти продукти, які легко засвоюються (нежирні овочеві супи, риба, сочевиця чи рис). Якщо вам не вдалося дотриматися цих порад і у вас все ж виникли проблеми з травленнями, їх допоможуть усунути трав'яні чаї, призначені для заспокоєння шлунку.

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Зареєстровані дієтологи-гастроентерологи Емі Шварц та Кірстен Джексон, назвали 3 чаї, які допомагають травленню. А відсутність кофеїну робить їх хорошим вибором для другої половини доби.

1. Імбирний чай

Імбирний чай очолює список дієтологів. Він корисний для кишківника:

Невеликі дослідження показали, що імбир може пришвидшити випорожнення шлунка, що допомагає запобігти розладам травлення, – розповідає Шварц.

Це означає, що гаряча чашка імбирного чаю може пришвидшити процес травлення, завдяки чому ви не будете лягати спати з переповненим шлунком. Крім цього імбир полегшує симптоми здуття й печії. Відтак, ви можете використовувати чай, як природну альтернативу антацидам.

2. М’ятний чай



Які чаї корисні для шлунку / Фото Unsplash

М'ята заспокоює шлунок, запобігаючи скороченню його м’язів. Це дозволяє уникнути спазмів, що особливо важливо для пацієнтів із синдромом подразненого кишечника.

Чай здатний заспокоїти біль, спровокований як їжею, так і стресом. До того ж хворим радять змінити свій спосіб життя: менше нервуватися, виконувати вправи на дихання чи медитувати.

3. Ромашковий чай

Ефекти ромашки тісно пов’язані з релаксацією, але цим ефект рослини не обмежується.

Ромашка містить пребіотики, які підживлюють кишкові бактерії та можуть полегшити закрепи, – розповідають дієтологи.