3 самые грязные части тела: вы забываете мыть их в душе

Скорее всего, вы моетесь фактически "на автомате", ведь это уж очень привычный процесс. Есть некоторые места вашего тела, которые оставляют грязными даже после долгого горячего душа.

Вам может показаться, что все моются очень тщательно и регулярно, но наука показывает, что это не совсем так. И в некоторых частях тела могут накапливаться микробы, грязь и даже образовываться грибок. О местах, которые часто забывают мыть, рассказал доктор Кейт Крендалл.

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За ушами

Микробы особенно охотно накапливаются на тех частях тела, где есть складки – например, за ушами, в складках жира и т.д. Это может раздражать кожу, ведь там скапливается не только грязь, но и ее омертвевшие клетки.

Накопление кожного мусора может стать воспалительным заболеванием кожи, известным как "себорейный дерматит". Это кожный аналог перхоти на коже головы,

– рассказала дерматолог Стейси Талл.

Это заболевание может привести к образованию белой или желтой корочки на коже головы и за ушами. Эти воспаленные участки могут чесаться и шелушиться, а также в них накапливаются бактерии и начинаются инфекции.

Если не мыть этот участок регулярно, кожа в области за ушами становится чувствительной и может развиться экзема. Особенно важно не пропускать мойку за ушами, если у вас есть пирсинг, иначе на нем может появиться инфекция.

Между пальцами ног

Да, во время мытья в душе немалая часть воды и мыльной пены стекает по вашим ногам, прежде чем попасть в канализацию, однако это точно нельзя считать достаточным очищением.

Поскольку кожа между пальцами ног не производит столько жира, сколько другие участки тела, последствия немывания здесь несколько иные,

– рассказала доктор Талл.



Мыть ноги нужно обязательно / Фото Pexels

Между пальцами ног обычно скапливаются мертвые клетки, грязь и пот. Кроме того, пропуск мойки этого участка может привести к тому, что у вас разовьется грибковая инфекция кожи, и ноги начнут зудеть и шелушиться, а на коже появятся сыпи или трещины.

Внутри пупка

Пупок – это именно тот участок тела, который многие забывают регулярно очищать. Но он обычно влажный и содержит немало складок кожи, что делает его буквально идеальной средой для появления инфекций и микробов.

Этот участок может стать чрезвычайно раздраженным, инфицированным, воспаленным, красным, зудящим, опрелым и даже образовать струп или желтую корочку, – поделилась доктор медицинских наук Лаура Перди.

Чистить пупок нужно по крайней мере раз в два дня, но лучше делать это каждый день. Обычно для этого не требуется никакого особого мыла, и если у вас есть экзема или чувствительная кожа, вам может понадобиться средство, подходящее для ее типа.