3 найбрудніші частини тіла: ви забуваєте мити їх в душі

Скоріш за все, ви миєтеся фактично "на автоматі", адже це вже дуже звичний процес. Та є деякі місця вашого тіла, які залишають брудними навіть після довгого гарячого душу.

Вам може здатися, що усі миються дуже ретельно і регулярно, проте наука показує, що це не зовсім так. І на деяких частинах тіла можуть накопичуватися мікроби, бруд та навіть утворюватися грибок. Про місця, які часто забувають мити, розповів доктор Кейт Крендалл.

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За вухами

Мікроби особливо охоче накопичуються на тих частинах тіла, де є складки – наприклад, за вухами, в складках жиру тощо. Це може дратувати шкіру, адже там накопичується не тільки бруд, але і її омертвілі клітини.

Накопичення шкірного сміття може стати запальним захворюванням шкіри, відомим як "себорейний дерматит". Це шкірний аналог лупи на шкірі голови,

– розповіла дерматологиня Стейсі Талл.

Це захворювання може призвести до утворення білої чи жовтої скоринки на шкірі голови та за вухами. Ці запалені ділянки можуть свербіти та лущитися, а також в них накопичуються бактерії та починаються інфекції.

Якщо не мити цю ділянку регулярно, шкіра у області за вухами стає чутливою та там може розвинутися екзема. Особливо важливо не пропускати миття за вухами, якщо ви маєте пірсинг, інакше на ньому може з'явитися інфекція.

Між пальцями ніг

Так, під час миття у душі чимала частина води та мильної піни стікає по ваших ногах, перш ніж потрапити до каналізації, проте це точно не можна вважати достатнім очищенням.

Оскільки шкіра між пальцями ніг не виробляє стільки жиру, скільки інші ділянки тіла, наслідки немиття тут дещо інші,

– розповіла докторка Талл.



Мити ноги потрібно обов'язково / Фото Pexels

Між пальцями ніг зазвичай накопичуються мертві клітини, бруд та піт. Окрім того, пропускання миття цієї ділянки може призвести до того, що у вас розвинеться грибкова інфекція шкіри, і ноги почнуть свербіти та лущитися, а на шкірі з'являться висипи чи тріщини.

Всередині пупка

Пупок – це саме та ділянка тіла, яку чимало людей забувають регулярно очищати. Та він зазвичай вологий і містить чимало складок шкіри, а це робить його буквально ідеальним середовищем для появи інфекцій та мікробів.

Ця ділянка може стати надзвичайно роздратованою, інфікованою, запаленою, червоною, сверблячою, попрілою та навіть утворити струп або жовту скоринку, – поділилася докторка медичних наук Лаура Перді.

Чистити пупок потрібно принаймні раз на два дні, але краще робити це щодня. Зазвичай для цього не потрібно жодного особливого мила, та якщо ви маєте екзему чи чутливу шкіру, вам може знадобитися засіб, який підходить для її типу.