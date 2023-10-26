3 популярных растения, которые могут привести к боли и тошноте

Конечно, комнатные растения могут придать вашему дому больше уюта и красоты, впрочем, выбирать их нужно очень осторожно. Некоторые цветы могут быть опаснее, чем вы представляете.

Если вы хотите сделать свой дом уютнее, вы можете использовать несколько домашних растений, но далеко не все из них сделают вас счастливыми. О том, какие растения точно не стоит ставить дома, рассказала эксперт по вопросам здравоохранения Шанель Джорджина.

Интересно Одна поза может забрать боль в спине: вы будете удивлены

Английский плющ

Часто английский плющ подвешивают высоко над землей, чтобы он мог расти лианами вниз. Впрочем, если в вашем доме есть маленькие дети, это растение может быть далеко не лучшей идеей.

Все части этого растения могут вызвать определенные проблемы со здоровьем, особенно если их касаться голыми руками. А если проглотить листья, это может привести к раздражению кожи, сильной рвоте, диарее и проблемам с дыханием.

Пасхальная лилия

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Лилия – это еще одно распространенное домашнее растение, однако его также следует остерегаться, ведь оно может быть чрезвычайно ядовитым. Наиболее вредная часть этого цветка – это его пыль, поэтому лучше держать растение подальше от обеденного стола и маленьких детей.



Лилии могут быть опасны для людей / Фото Pexels

Кроме того, если проглотить часть лилии, это может привести к боли, отеку и жжения губ и горла.

Нарциссы

Даже невинные нарциссы могут быть опасны, если надкусить луковицу цветка, ведь она немного напоминает лук. Если ребенок или взрослый проглотит часть луковицы нарцисса, это может привести к ускоренному сердцебиению, высокому кровяному давлению и даже летальным исходам.