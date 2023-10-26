3 популярні рослини, які можуть призвести до болю та нудоти

Звісно, кімнатні рослини можуть додати вашому дому більше затишку та краси, втім, обирати їх потрібно дуже обережно. Деякі квіти можуть бути більш небезпечними, ніж ви уявляєте.

Якщо ви хочете зробити свій дім більш затишним, ви можете використати кілька домашніх рослин, але далеко не всі з них зроблять вас щасливими. Про те, які рослини точно не варто ставити вдома, розповіла експертка з питань охорони здоров’я Шанель Джорджина.

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Англійський плющ

Часто англійський плющ підвішують високо над землею, щоб він міг рости ліанами вниз. Втім, якщо у вашому домі є маленькі діти, мати цю рослину може бути далеко не найкращою ідеєю.

Усі частини цієї рослини можуть спричинити певні проблеми зі здоров’ям, особливо, якщо їх торкатися голими руками. А якщо проковтнути листя, це може призвести до подразнення шкіри, сильну блювоту, діарею та проблеми з диханням.

Великодня лілія

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Лілія – це ще одна поширена домашня рослина, проте її також варто остерігатися, адже вона може бути надзвичайно отруйною. Найбільш шкідлива частина цієї квітки – це її пило, тому краще тримати рослину подалі від обіднього столу та маленьких дітей.



Лілії можуть бути небезпечними для людей / Фото Pexels

Окрім того, якщо проковтнути частину лілії, це може призвести до болю, набряку і печення губ і горла.

Нарциси

Навіть невинні нарциси можуть бути небезпечними, якщо надкусити цибулину квітки, адже вона трохи нагадує цибулю. Якщо дитина чи доросла людина проковтне частину цибулини нарциса, це може призвести до прискореного серцебиття, високого кров’яного тиску та навіть летальних наслідків.