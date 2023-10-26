Поза "Собака вверх" обеспечивает полное выпрямление всего позвоночника. Она помогает растянуть переднюю часть тела, включая плечи и грудь. Чтобы выполнить эту позу, вам следует использовать руки и ноги, то есть задействуется все ваше тело.

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Эту позу может выполнить любой человек со здоровой спиной. Сертифицированная преподавательница по йоге Сторме Саундберг говорит, что эта поза очень полезна для спины. Сначала вам может быть неудобно ее начать, будет просто немного некомфортно, но вы ни в коем случае не испытываете резкой и внезапной боли. В таком случае следует начать с позы кобры.

‌Поза "Собака вверх" растягивает переднюю часть тела, включая бедра, прямые мышцы живота (верхний слой мышц живота), грудь и плечи. Это требует активации плеч, рук, поясничной мышцы, подколенных сухожилий и поперечной мышцы живота (глубочайшая мышца пресса). Поперечная активация живота имеет решающее значение для поддержания и защиты поясничного отдела позвоночника.



Поза "Собака вверх", которая поможет снять напряжение в спине / Фото Pexels

Эта поза укрепляет мышцы спины и удлиняет позвоночник. Не стоит чрезмерно сгибать или разгибать позу, принимайте медленно и внимательно следите за тем, как вы двигаетесь.

‌Удерживая эту позу на несколько циклов дыхания, вы можете способствовать большему разгибанию средней части спины (грудного отдела позвоночника) на вдохе, а выдохи способствуют большей устойчивости поясничного отдела позвоночника.

Как сделать позу "Собака вверх"

Лягте лицом вниз, вытянув ноги позади себя, на ширине плеч. Отведите руки назад так, чтобы большие пальцы были на одной линии с грудной клеткой.

Напрягите живот и прижмите верхнюю часть стоп к коврику, чтобы задействовать ноги. Держите ноги напряженными, когда вы вдыхаете, и нажмите на руки, чтобы поднять грудь. Позвольте бедрам и ногам следовать за вами.

Обязательно держите плечи опущенными и подальше от ушей, продолжая поднимать грудь настолько, насколько удобно. Поднимите и удлините заднюю часть шеи.

Задержитесь на 1 цикл вдоха и выдоха. Чтобы расслабиться, опустите колени, бедра, живот и грудь именно в этом порядке на пол.