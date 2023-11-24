Всего 6 напитков способны повысить ваш иммунитет осенью: начинайте пить с сегодняшнего дня

Осенью наш иммунитет может быть ослаблен, поэтому важно употреблять не только полезную пищу богатую витаминами и микроэлементами, но и не забывать о напитках. Они могут помочь нам повысить иммунную систему.

Иммунная система – это естественная защитная сеть организма, состоящая из клеток, тканей и органов, помогающих защитить организм от бактерий, вирусов, грибков и других вредных веществ.

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Она создает барьер, не позволяющий вирусам проникнуть в организм. Иммунная система также состоит из определенных клеток, которые борются с патогенами, если те проникнут в организм.

Нашу иммунную систему укрепляет не только здоровый образ жизни и качественный сон, но и правильное питание и напитки. Чтобы подготовить свой организм к зимнему сезону, рекомендуем вам ознакомиться с напитками, которые способны улучшить наш иммунитет. О них рассказала диетология Джули Аптон.

Вода

Чтобы наша иммунная система хорошо функционировала, важно не забывать о водном балансе. Наш организм подвергается разнообразным бактериям, если тело обезвожено.

Вода помогает усваивать питательные вещества и поддерживать в норме слизистые носа, рта и горла, которые являются первой линией защиты патогенов. Конкретно они являются естественным барьером от зараз.

Зеленый чай

Зеленый чай укрепляет естественную защиту нашего организма. Он снижает риск сердечных заболеваний и помогает в борьбе с системным воспалением. Зеленый чай защищает от болезней и инфекций благодаря своей антиоксидантной способности.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, зеленый чай укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, которые помогают защитить клетки от окисления и активных форм кислорода.



Зеленый чай повышает иммунитет / Фото Pexels

Кефир

Кефир богат проботиками, которые помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта.

В статье опубликованной в журнале Nutrients говорится, что кефир имеет антиоксидантные, противомикробные, противовоспалительные, ранозаживляющие преимущества для здоровья.

Лимонно-имбирный чай

Этот чай является отличным напитком для поддержания иммунитета. Чтобы приготовить его, смешайте в кипятке свежий натертый имбирь и кусочки лимона. Такой чай богат витамином С – антиоксидантом, который помогает защитить клетки от окислительного повреждения.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients имбирь содержит более многих биологически активных соединений, которые помогают бороться с тошнотой, снижают риск развития некоторых видов рака, улучшают уровень липидов в крови, уменьшают воспаление и многое другое.

Апельсиновый сок

Ліки стали невід'ємною частиною нашого життя та вкорінилися в нього, настільки, що деякі пацієнти вживають п'ять та більше медпрепаратів одночасно. Однак, чи безпечна така стратегія лікування та чим замінити цю надмірність? Дізнайтеся у матеріалі

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Immunology, витамин С и фолиевая кислота, содержащаяся в цитрусовых соках поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают многие типы иммунных клеток. Биологически активные цитрусовые соединения оказывают противовоспалительное действие и поддерживают иммунитет.

Томатный сок

Как и цитрусовые, помидоры богаты витамином С, а также ликопином, полезным антиоксидантом-каротиноидом, обладающим многими полезными для здоровья свойствами и, как известно, помогающим снизить системное воспаление.