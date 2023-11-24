Здоровое питание очень важно, и большинство продуктов могут вписаться в него, если потреблять их с умом и ограниченно. Даже если вы изредка пьете вино, вы можете получить от него определенные преимущества – например, для сердца, кишечника и настроения. Диетология Джессика Болл поделилась рейтингом видов алкоголя, которые могут привести к похмелью на следующее утро.
Интересно Эта неожиданная привычка усугубляет ваш метаболизм и заставляет набирать килограммы.
Лучший алкоголь для предотвращения похмелья
Все люди имеют разную толерантность к алкоголю, и некоторые люди даже могут совершенно по-разному реагировать на одни и те же напитки. Кроме того, на наличие похмелья на следующее утро влияет также и то, употребляете ли вы закуски вместе с алкоголем.
На то, повлечет ли алкоголь похмелье, влияет количество в нем этилового спирта, также известного как этанола – именно это вещество образуется в процессе брожения и определяет крепость напитка. Кроме этанола в алкоголе можно найти и другие вещества – конгенеры.
И их количество и тип могут оказать существенное влияние на ваше самочувствие после потребления алкоголя.
Итак, среди факторов, которые повлияют на наличие похмелья, конечно, количество выпитого алкоголя, независимо от его типа. Но если вы хотите чувствовать себя лучше, вам следует выбрать напиток, в котором наименьшее количество конгенеров метанола в миллиграммах на литр.
Некоторый алкоголь влечет за собой очень серьезное похмелье / Фото Pexels
К этому алкоголю относятся:
- пиво;
- вино;
- водка.
Алкоголь, который не предотвращает похмелье
Если у алкоголя есть большее количество конгенеров, это не всегда означает, что у вас будет худшее похмелье, однако исследования показывают, что это один из факторов, который влияет на это.
Итак, больше всего конгенеров содержится в таком алкоголе:
- бренди;
- виски;
- крепленое вино.
Но самый плохой алкоголь, который точно приведет к похмелью, ведь содержит очень много конгенеров пропанола, есть ром.