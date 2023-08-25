5 самых питательных в мире овощей: их точно стоит есть

Если вы думаете, какие овощи можно добавить в свой рацион, чтобы обогатить его витаминами и минералами, то эти пять отлично подойдут, ведь они богаты клетчаткой и питательными веществами.

На самом деле, все овощи питательны, однако в некоторых содержится несколько больше полезных для организма веществ. Для поддержания организма в форме вам точно нужны антиоксиданты и клетчатка, имеющиеся в большом количестве продуктов.

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Шпинат

Этот зеленый листовой овощ возглавляет список наиболее питательных продуктов, ведь всего одна порция (30 граммов) может обеспечить 16% от суточной нормы витамина А и витамина К. В то же время порция шпината содержит всего 7 калорий, и это делает его идеальным продуктом для людей, стремящихся похудеть.

Кроме того, в этом овоще есть антиоксиданты, которые могут снизить риск многих заболеваний. Одно из исследований показало, что темная листовая зелень, к которой относится и шпинат, богата бета-каротином и лютеином, а эти два вещества могут снизить риск рака.

Морковь

Морковь будет очень полезна людям, имеющим дефицит витамина А, ведь всего одна порция продукта может обеспечить более 100% дневной нормы этого соединения. Также в моркови обнаруживается бета-каротин – антиоксидант, который обеспечивает ее яркий оранжевый цвет. Впрочем, он полезен еще и тем, что помогает предотвратить рак и другие заболевания.

Если вы будете есть всего 2 – 4 морковки в неделю, это может снизить риск колоректального рака на 17%.

Чеснок

Чеснок уже веками известен как лекарственное растение, так и не зря. В нем содержится вещество алицин, а он способствует контролю уровня сахара в крови и помогает оздоровить сердце.



Чеснок полезный для сердца / Фото Pexels

Если вы будете добавлять чесночный порошок к блюдам, это также даст положительный результат: в частности, вы улучшите свою резистентность к инсулину и снизите уровень холестерина.

Зеленый горошек

Горох является крахмалистым овощем, следовательно, он содержит несколько больше углеводов и калорий, чем другие, и может негативно повлиять на уровень сахара в крови, если есть его слишком много. Впрочем, зеленый горошек невероятно питателен, так что он все еще может принести немало пользы вашему организму.

В нем содержится немало клетчатки, а она может поддерживать здоровье пищеварения, увеличить количество полезных бактерий в кишечнике и способствовать регулярному стулу.

Горох также содержит много сапонинов – группы растительных соединений, известные своим противораковым действием.

Свекла

Свекла – это прекрасный универсальный корнеплод, богатый клетчаткой, фолиевой кислотой и марганцем. Кроме того, в свекле есть очень мало калорий, поэтому она не добавит вам лишних килограммов.

Есть в свекле и нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота – соединение, которое помогает расширить кровеносные сосуды. Нитраты в свекольном соке также могут снизить уровень артериальное давление и уменьшить уровень сердечных заболеваний.