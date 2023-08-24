Осень – это сезон инфекций и ослабление иммунитета. Повышенная влажность и сильные дожди создают среду, способствующую росту микробов, увеличивая риск заболеваний.

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По мнению диетолога Анжаны Наир, употребление полезных овощей может помочь вам оставаться здоровым и повысить иммунитет. Они имеют питательные вещества, такие как витамин С и цинк, которые могут усилить защитные механизмы организма.

Красный сладкий перец

Красный болгарский перец является отличным усилителем иммунитета. Овощ богат витамином С, играет решающую роль в поддержании здоровья кожи, повышении выработки коллагена и укреплении иммунной системы против инфекций.

Брокколи

Брокколи имеет большое содержание минералов и пищевых волокон. Богат витамином С, Е и антиоксидантами, брокколи поддерживает иммунную функцию, нейтрализуя вредные вещества и повышая способность организма бороться с инфекциями.

Морковь

Морковь богата бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Он играет жизненно важную роль в поддержании здоровья кожи и слизистых оболочек – первой линии защиты организма от патогенов.