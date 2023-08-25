5 найпоживніших у світі овочів: їх точно варто їсти

Якщо ви думаєте, які овочі можна додати до свого раціону, щоб збагатити його вітамінами та мінералами, то ці п'ять чудово підійдуть, адже вони багаті на клітковину та поживні речовини.

Насправді усі овочі поживні, проте у деяких міститься дещо більше корисних для організму речовин. Для підтримання організму у формі вам точно потрібні антиоксиданти та клітковина, які є у чималій кількості продуктів.

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Шпинат

Цей зелений листковий овоч очолює перелік найбільш поживних продуктів, адже всього одна порцію (30 грамів) може забезпечити 16% від добової норми вітаміну А та вітаміну К. Водночас порція шпинату містить всього 7 калорій, і це робить його ідеальним продуктом для людей, які прагнуть схуднути.

Окрім того, у цьому овочі є антиоксиданти, які можуть знизити ризики багатьох захворювань. Одне з досліджень показало, що темна листкова зелень, до якої належить і шпинат, багата на бета-каротин та лютеїн, а ці дві речовини можуть знизити ризик раку.

Морква

Морква буде дуже корисною для людей, які мають дефіцит вітаміну А, адже всього одна порція продукту може забезпечити понад 100% денної норми цієї сполуки. Також у моркві можна знайти бета-каротин – антиоксидант, який забезпечує її яскравий помаранчевий колір. Втім, він корисний ще й тим, що допомагає запобігти раку та іншим захворюванням.

Якщо ви їстимете всього 2 – 4 морквини на тиждень, це може знизити ризик колоректального раку на 17%.

Часник

Часники вже століттями відомий як лікарська рослина, і недарма. У ньому міститься речовина аліцин, а він сприяє контролю рівня цукру в крові та допомагає оздоровити серце.



Часник корисний для серця / Фото Pexels

Якщо ви додаватимете часниковий порошок до страв, це також дасть позитивний результат: зокрема, ви покращите свою резистентність до інсуліну та знизите рівень холестерину.

Зелений горошок

Горох є крохмалистим овочем, отже, він містить дещо більше вуглеводів та калорій за інші, і може негативно вплинути на рівень цукру в крові, якщо їсти його надто багато. Втім, зелений горошок неймовірно поживний, тож він все ще може принести чимало користі вашому організму.

У ньому міститься чимало клітковини, а вона може підтримувати здоров'я травлення, збільшити кількість корисних бактерій у кишківнику та сприяти регулярному випорожненню.

Горох також містить багато сапонінів – групи рослинних сполук, що відомі своєю протираковою дією.

Буряк

Буряк – це чудовий універсальний коренеплід, який багатий на клітковину, фолієву кислоту та марганець. Окрім того, у буряку є дуже мало калорій, тож він не додасть вам зайвих кілограмів.

Є у буряку й нітрати, які у організмі перетворюються на оксид азоту – сполуку, що допомагає розширити кровоносні судини. Нітрати у буряковому сокові також можуть знизити рівень артеріального тиску та зменшити рівень серцевих захворювань.