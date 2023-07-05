Ешьте до отвала: 5 продуктов, которые можно употреблять ежедневно и худеть

В современном мире так много диет, пищевых добавок или коктейлей для похудения, которые обещают быструю потерю веса, однако они создают лишь дефицит калорий в нашем рационе. Лучше обратите внимание на продукты, которые можно довольно часто употреблять и при этом поддерживать вес.

Употребление низкокалорийных продуктов с низким содержанием сахара позволит вам не переживать о лишних сантиметрах в боках.

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Врачи и эксперты по питанию выделили несколько продуктов, которые можно добавлять в свой рацион хоть каждый день и при этом худеть.

Рукола

Рукола имеет низкое содержание калорий и углеводов и насыщена витаминами и минералами. Эта зелень также полезна для сердца.



Эти продукты можно есть и худеть / Фото из Shutterstock

Тофу

Соевый сыр или тофу является отличным веганским белком в блюдах. Его можно готовить, а можно есть в сыром виде, как закуску. В нем содержится много растительного белка и мало чистых углеводов.



Эти продукты можно есть и худеть / Фото из Shutterstock

Грибы

Ешьте грибы на гриле, жареные или маринованные. Это отличный гарнир для еды. Грибы содержат мало углеводов, так что можете их есть вволю.



Эти продукты можно есть и худеть / Фото из Shutterstock

Попкорн

Без соли, растительного масла и других добавок попкорн является прекрасной закуской для тех, кто хочет похудеть. В нем содержится высокое содержание клетчатки. Вы можете есть в неограниченных количествах и не беспокоиться об увеличении веса.



Эти продукты можно есть и худеть / Фото из Shutterstock

Семена чиа

Семена чиа можете добавлять в йогурт или салаты. Чиа содержит антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, поэтому очень полезен для здорового похудения. Его питательные вещества способствуют снижению веса.

Семена чиа богаты белками и клетчаткой. У него есть растворимая клетчатка, которая набухает в желудке, наполняя его, а это предотвращает переедание и сохраняет чувство сытости до следующего приема пищи.



Эти продукты можно есть и худеть / Фото из Shutterstock