Спокойный сон имеет немаловажное значение для нашего здоровья. Хронический недосып плохо влияет на физическое и психологическое благополучие и может вызвать риск определенных заболеваний. Не в последнюю очередь на плохой сон влияет то, что мы едим.

В ритме современной жизни трудно соблюдать все правила здорового питания, однако все же помните о некоторых продуктах, от которых стоит отказаться, особенно вечером, перед сном.

Смотрите также Как быстро заснуть людям за 50: полезные привычки, которые помогут

О том, каких продуктов на напитках следует избегать перед сном, рассказала диетология из штана Джорджия. Алиса Палладино.

Напитки с кофеином

Иногда вечером нам еще предстоит немало важных дел, поэтому, чтобы быть энергичными, мы употребляем кофе. Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, поэтому повышает чувство бодрости и заставляет нас чувствовать себя бодрее.

Однако кофе отрицательно влияет на сон и может не дать нам уснуть ночью. Небольшое исследование 2013 года с участием 12 человек показало, что употребление 400 мг кофеина перед сном, а также за 3 и 6 часов до сна значительно нарушает сон.

Что интересно, не только кофе может плохо повлиять на ваш сон. К продуктам, содержащим кофеин, относятся: шоколад, зеленый и черный чай, энергетические напитки, десерты с кофеином (например, тирамису).



Кофе перед сном употреблять плохо / Фото Pexels

Острая еда

Употребление острой пищи перед сном также может не дать вам уснуть. Острая пища вызывает расстройство желудка, усугубляет симптомы изжоги и кислотного рефлюкса.

Некоторые исследования предполагают, что повышение температуры тела из-за острой пищи перед сном может негативно повлиять на сон.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Продукты с высоким гликемическим индексом быстро повышают уровень сахара в крови. Исследование показало, что употребление сладкого или белого хлеба связано с более высоким риском бессонницы.

Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают значительные скачки и падение уровня сахара в крови. Это заставляет ваше тело выделять гормоны, такие как адреналин, кортизол и гормон роста, что может привести к таким симптомам, как беспокойство, голод и раздражительность.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel . Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Жирная еда

Если вы будете употреблять перед сном такие жирные продукты, как жареная курица или жирное мясо, ваш сон может значительно ухудшиться. Прием пищи с жирными и тяжелыми для переваривания продуктами могут плохо повлиять на вашу способность засыпать.

Фаст-фуд

Употребляя перед сном фаст-фуд, вы рискуете получить плохое качество сна. Эти продукты содержат большое количество ингредиентов, вызывающих нарушение сна, включая рафинированные углеводы, добавленный сахар, насыщенные и трансжиры.

Алкоголь

Многие хотят расслабиться перед сном благодаря алкоголю. И действительно, мы быстро уснем от него, впрочем это повлечет за собой нарушение сна поэтому мы будем часто просыпаться, а наш сон будет неполноценным.