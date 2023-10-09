Ці продукти не дадуть вам заснути вночі: від якої їжі треба відмовитися ввечері

Спокійний сон має важливе значення для нашого здоров’я. Хронічний недосип погано впливає на фізичне та психологічне благополуччя та може викликати ризик певних захворювань. Не в останню чергу на поганий сон впливає те, що ми їмо.

У ритмі сучасного життя важко дотримуватися всіх правил здорового харчування, однак все ж таки пам’ятайте про деякі продукти, від яких варто відмовитися, особливо ввечері, перед сном.

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Про те, яких продуктів на напоїв варто уникати перед сном розповіла дієтологиня зі штану Джорджія Аліса Палладіно.

Напої з кофеїном

Часом ввечері на нас ще чекає чимало важливим справ, тож, аби бути енергійними, ми вживаємо каву. Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи, тож підвищує почуття бадьорості і змушує нас почуватися бадьорішими.

Однак кава негативно впливає на сон та може не дати нам заснути вночі. Невелике дослідження 2013 року за участю 12 осіб показало, що вживання 400 мг кофеїну перед сном, а також за 3 та 6 годин до сну значно порушує сон.

Що цікаво, не лише кава може погано вплинути на ваш сон. До продуктів, що містять кофеїн, належать: шоколад, зелений та чорний чай, енергетичні напої, десерти з кофеїном (до прикладу, тірамісу).



Каву перед сном вживати погано / Фото Pexels

Гостра їжа

Вживання гострої їжі перед сном також може не дати вам заснути. Гостра їжа викликає розлад шлунка, погіршує симптоми печії та кислотного рефлюксу.

Деякі дослідження припускають, що підвищення температури тіла через гостру їжу перед сном може негативно вплинути на сон.

Продукти з високим глікемічним індексом

Продукти з з високим глікемічним індексом швидко підвищують рівень цукру на крові. Дослідження показало, що вживання солодкого чи білого хліба пов'язане з вищим ризиком безсоння.

Продукти з високим глікемічним індексом викликають значні стрибки та падіння рівня цукру в крові. Це змушує ваше тіло виділяти гормони, такі як адреналін, кортизол та гормон росту, що може призвести до таких симптомів, як занепокоєння, голод та дратівливість.

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Жирна їжа

Якщо ви будете вживати перед сном такі жирні продукти, як смажена курка чи жирне м’ясо, то ваш сон може значно погіршитися. Прийом їжі з жирними та важкими для перетравлення продуктами можуть погано вплинути на вашу здатність засинати.

Фаст-фуд

Вживаючи перед сном фаст-фуд, ви ризикуєте отримати погану якість сну. Ці продукти містять велику кількість інгредієнтів, що викликають порушення сну, включаючи рафіновані вуглеводи, доданий цукор, насичені та трансжири.

Алкоголь

Чимало людей хочуть розслабитися перед сном завдяки алкоголю. І справді, ми швидко заснемо від нього, втім це спричинить порушення сну, тож ми будемо часто прокидатися, а наш сон буде неповноцінним.