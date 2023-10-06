Впрочем, если приложить дополнительные усилия, то вечером можно легче заснуть. О ночных привычках, которые можно использовать для улучшения сна людям старше 50 лет, рассказал врач Крис Винтер.

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Он отметил, что соблюдение постоянного графика сна, расслабление перед сном и медитоция помогут быстрее уснуть.

Соблюдайте график сна

Для хорошего ночного сна важно постоянно соблюдать график. Постарайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.

"Это поможет вам максимизировать глубокий сон, что, в свою очередь, максимизирует секрецию гормона роста, сохраняющего вашу молодость", – отметил врач Крис Винтер.

Постарайтесь бодрствовать днем, чтобы компоновать прерванный сон ночью, поскольку это приведет к тому, что засыпать по ночам будет все труднее.



Советы, как заснуть пожилым людям / Фото Pexels

Расслабление перед сном

Если у вас перед сном будет много мыслей, особенно отрицательных, уснуть будет тяжело. Поэтому следует добавить перед сном в свою жизнь болеше радостных и расслабляющих занятий.

Это может быть йога, прием теплого душа, чтение приятных книг, прослушивание спокойной музыки или звуков природы. Все это поможет мозгу переключиться из отрицательных мыслей и успокоиться.

Врач советует исключить из своего ночного рациона снотворное или алкоголь на свою очередь начинать свой день с физических упражнений.

Медитируйте в постели

Медитация – это одно из самых расслабляющих занятий. Вы можете медитировать даже в постели, когда не можете уснуть.

"Наслаждение спокойным, тихим временем, проведенным под одеялом, поможет вам расслабиться настолько, чтобы заснуть", – добавил. врач.