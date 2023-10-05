Эти 5 продуктов мгновенно улучшат иммунитет

Осенью особенно важно поддерживать хороший иммунитет и употреблять полезные продукты. Всего несколько незначительных изменений в рационе помогут улучшить вашу иммунную систему и защитить себя от болезней.

Если вы ищете продукты, которые помогут улучшить здоровье, тогда вам понадобятся советы доктора медицинских наук Брунильды Назарио. Она рассказала, какую пищу следует употреблять осенью во избежание сезонных заболеваний.

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Бузина

Бузина считается старинным народным средством, помогающим бороться с вирусами и микробами. Эта ягода чрезвычайно богата питательными веществами, навиваемыми антиоксидантами.

Некоторые лабораторные исследования также показали, что экстракт из ягод не только борется с воспалением, но также блокирует вирусы гриппа. Но ученые предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, поэтому не стоит в защите от гриппа полагаться только на бузину.

Арбуз

Вы можете быть удивлены тем, насколько арбуз действительно может быть полезным для вашего здоровья и иммунной системы. Когда он спел, в этой ягоде обнаруживается немало антиоксиданта, который называется глутатион, и он может помочь в борьбе с инфекцией.

Но для того, чтобы получить наибольшее количество полезных веществ, вы должны не избегать красной мякоти прямо у кожуры.

Обезжиренный йогурт

Для поддержания здорового иммунитета также очень важны пробиотики, которые можно найти в йогуртах и других ферментированных продуктах.

Также при выборе йогурта обращайте внимание на добавленный витамин D. Чаще простудой болеют люди, в организме которых недостаточно этого витамина.



Пробиотики очень полезны для иммунитета / Фото Pexels

Шпинат

Этот суперфуд не зря так называется, ведь он содержит больше питательных веществ, чем вы можете себе представить. Одно из веществ, которые очень полезны для здоровья – фолиевая кислота, ведь именно она помогает организму создавать новые клетки и восстанавливать ДНК.

Чай

Этот простой напиток, точно найдется у вас дома, может стать замечательной профилактикой простуды. Вы можете смело выбирать зеленый или черный, ведь оба вида чая содержат необходимые полифенолы и флаваноиды.

Эти антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, повреждающие клетки.