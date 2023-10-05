Ці 5 продуктів миттєво покращать імунітет

Восени особливо важливо підтримувати хороший імунітет та вживати корисні продукти. Всього кілька незначних змін у раціоні допоможуть вам покращити вашу імунну систему та захистити себе від хвороб.

Якщо ви шукаєте продукти, які допоможуть покращити здоров'я, тоді вам точно знадобляться поради докторки медичних наук Брунільди Назаріо. Вона розповіла, яку їжу варто вживати восени, щоб уникнути сезонних захворювань.

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Бузина

Бузина вважається старовинним народним засобом, що допомагає боротися з вірусами та мікробами. Ця ягода надзвичайно багата на поживні речовини, що навивають антиоксидантами.

Деякі лабораторні дослідження також показали, що екстракт з ягід не тільки бореться із запаленням, але й також блокує віруси грипу. Та вчені попереджають, що необхідні також додаткові дослідження, тож не варто у захисті від грипу покладатися лише на бузину.

Кавун

Ви можете бути здивовані тим, наскільки кавун насправді може бути корисним для вашого здоров'я та імунної системи. Коли він стиглий, у цій ягоді можна знайти чимало антиоксиданту, що називається глутатіон, і він може допомогти у боротьбі з інфекцією.

Та для того, щоб отримати найбільшу кількість корисних речовин, ви повинні не уникати червоної м'якоті прямо біля шкірки.

Знежирений йогурт

Для підтримання здорового імунітету також дуже важливі пробіотики, які ви можете знайти у йогуртах та інших ферментованих продуктах.

Також під час вибору йогурту звертайте увагу на доданий вітамін D. Найчастіше на застуду хворіють люди, в організмі яких недостатньо цього вітаміну.



Пробіотики дуже корисні для імунітету / Фото Pexels

Шпинат

Цей суперфуд недарма так називається, адже він містить більше поживних речовин, ніж ви навіть можете собі уявити. Одна з речовин, які вкрай корисні для здоров'я – фолієва кислота, адже саме вона допомагає організму створювати нові клітини та відновлювати ДНК.

Чай

Цей простий напій, який точно знайдеться у вас вдома, може стати чудовою профілактикою застуди. Ви можете сміливо обирати зелений чи чорний, адже обидва види чаїв містять необхідні поліфеноли та флаваноїди.

Ці антиоксиданти знищують вільні радикали, що пошкоджують клітини.