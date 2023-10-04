Первое правило по алкоголю, которое вы должны запомнить – его следует употреблять очень умеренно и в небольших количествах, иначе последствия для вашего организма будут серьезнее, чем вы можете представить. И врач Брианна Визер, старшая специалист клинической программы MOBE, рассказала, как избежать большого количества побочных эффектов

Интересно 4 побочных эффекта от грецких орехов, о которых вы не знали

Как пить алкоголь безопасно

Когда вы пьете алкоголь, он через пищевод попадает в желудок. А чрезмерное употребление алкоголя может раздражать слизистую этого органа и привести к гастриту или кислотному рефлюксу. Среди побочных эффектов – изжога и тошнота.

Важно помнить, что алкоголь всасывается через желудок и тонкий кишечник и метаболизируется в печени. При чрезмерном потреблении он напрямую изменяет целостность нашего желудка и кишечника,

– поделилась Брианна Уизер.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel. Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Поэтому для того чтобы ограничить влияние алкоголя на кишечник, вы должны убедиться, что не употребляете его чрезмерно. Чрезмерное употребление – это более 4 – 5 напитков за один прием, или употребление более 8 напитков в неделю для женщин и 15 для мужчин.



Чрезмерное употребление алкоголя вредно / Фо то Pexels

Также есть некоторые правила, которые помогут вам избежать побочных эффектов от алкоголя.

Среди них:

употребление большого количества воды до, во время и после распития алкоголя;

добавление в рацион продуктов, содержащих пробиотики;

питание продуктами, в которых есть клетчатка;

употребление сытной пищи перед алкоголем.

Итак, если вы хотите заботиться о своем кишечнике, позаботьтесь о том, чтобы пить алкогольные напитки взвешенно и разумно и не превращать это в привычку.