Перестаньте их употреблять: худшие продукты, плохо влияющие на мозг

Если вы часто будете добавлять в свой рацион определенные продукты, то они будут плохо влиять на вашу мозговую деятельность. Лучше перестаньте их есть, чтобы не навредить себе.

Чтобы не испытать в старости когнитивных нарушений, попробуйте поддерживать здоровье мозга в молодом возрасте. Один из способов это сделать – сократить потребление некоторых продуктов, которые вредны для здоровья мозга.

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Сохранить умственную способность может не только отказ от курения, включение физической активности и поддержание здорового веса, но и правильные продукты. А вот вредные – следует исключить из своего рациона.

К примеру, соблюдение диеты, богатой антиоксидантами, сосредоточение внимания на питательных веществах, таких как омега-3 жирные кислоты и витамины группы В, могут помочь естественным образом поддержать здоровье вашего мозга. Высокое ежедневное потребление фруктов и овощей может привести к улучшению когнитивных функций по сравнению с теми, у кого в рационе мало фруктов и овощей.



Мармеладные мишки плохо влияют на когнитивные функции / Фото из Википедии

Впрочем, есть определенные продукты, которые могут работать против вас, особенно если вы часто включаете их в свой рацион.

Если вы хотите сохранить когнитивные процессы и помочь мозгу работать лучше, попробуйте ограничить потребление продуктов, плохо влияющих на мозг.

Жареная курица

Результаты метаанализа, опубликованного в Американском журнале клинического питания, показали взаимосвязь между потреблением большого количества жареной пищи и повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем

Мармеладные мишки

Такие мишки сделаны из сахара, а его чрезмерное потребление связано с нарушением памяти и повышенным риском слабоумия.

Хот-дог

"Мясо, содержащее нитраты (хот-доги, ветчина и мясные деликатесы), увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет", - отмечает врач Дейл Бредесен .



Хот-доги плохо влияют на когнитивные функции / Фото из Ye Olde Oak

Пончики

Это лакомство обычно готовится с добавлением сахара, который при чрезмерном потреблении связан со снижением когнитивной функции.

Печенье

Если вы едите много печенья, то можете подвергать свой организм воздействию трансжиров, которые при чрезмерном потреблении могут негативно отразиться на мозге и нервной системе.