Большинство людей считают финики очень питательной закуской, однако важно помнить о том, что далеко не всем они будут полезны. Также есть этот продукт нужно умеренно, поскольку слишком большое количество фиников может создать серьезные проблемы для здоровья.

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Финики могут вызвать проблемы с животом

Сами по себе финики не должны вызывать боли в животе, однако их могут вызвать сульфаты, которые часто добавляют в сухофрукты. Сульфаты – это химические соединения, которые могут уничтожать вредные бактерии и помогают хранить продукты дольше.

Некоторые люди чувствительны к сульфатам, поэтому их употребление может привести к определенным негативным реакциям организма, в частности к боли в животе, газам, диарее и вздутии.

Сыпь на коже

Некоторые сушеные фрукты, и финики в том числе, могут вызвать сыпь на коже, и это также происходит из-за сульфитов. Кроме того, высыпания также могут быть вызваны плесенью, иногда встречающейся в финиках.



Финики могут вызвать сыпь / Фото Pexels

Приступы астмы

Пока что исследований недостаточно, чтобы точно утверждать, что финики могут вызвать трудности с дыханием. Однако для людей, имеющих аллергию на этот продукт или болеющих астмой, финики могут быть действительно опасными.

Около 80% людей, страдающих астмой, имеют аллергию и на вещества, переносимые воздухом – в частности, на плесень.

Набор весов

Несмотря на то, что финики содержат много клетчатки, они также богаты калориями, имеют высокую энергетическую ценность и могут способствовать стремительному увеличению веса. Финики содержат 2,8 калории на 1 грамм, поэтому их следует ограничить в своем рационе людям, стремящимся сбросить несколько килограммов.

Также этот продукт может представлять опасность для маленьких детей. Эти сухофрукты тяжело жевать, а поскольку кишечник у новорожденных только развивается, им будет сложно переваривать продукт. Кроме того, финики могут заблокировать дыхательные пути младенцев, так что будьте внимательны и осторожны.