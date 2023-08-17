Перестаньте їх вживати: найгірші продукти, які погано впливають на мозок

Якщо ви часто будете додавати до свого раціону певні продукти, то вони погано впливатимуть на вашу мозкову діяльність. Краще перестаньте їх їсти, щоб не нашкодити собі.

Щоб не зазнати у старості когнітивних порушень, то спробуйте підтримувати здоров’я мозку у молодому віці. Один із способів це зробити - скоротити споживання деяких продуктів, які є шкідливими для здоров'я мозку.

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Зберегти розумову здібність може не лише відмова від куріння сигарет, включення фізичної активності та підтримка здорової ваги, але й правильні продукти. А от шкідливі – варто виключити зі свого раціону.

До прикладу, дотримання дієти, багатої на антиоксиданти, зосередження уваги на поживних речовинах, таких як омега-3 жирні кислоти і вітаміни групи В, можуть допомогти природним чином підтримати здоров'я вашого мозку. Високе щоденне споживання фруктів та овочів може призвести до покращення когнітивних функцій порівняно з тими, у кого в раціоні мало фруктів та овочів.



Мармеладні ведмедики погано впливають на когнітивні функції / Фото з Вікіпедії

Втім, є певні продукти, які можуть працювати противаших вас, особливо якщо ви часто включаєте їх у свій раціон.

Якщо ви хочете зберегти когнітивні процеси та допомогти мозку працювати краще, спробуйте обмежити споживання продуктів, які погано впливають на мозок.

Смажена курка

Результати метааналізу, опублікованого в Американському журналі клінічного харчування, показали взаємозв'язок між споживанням великої кількості смаженої їжі та підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям.

Мармеладні ведмедики

Такі ведмедики зроблені з цукру, а його надмірне споживання пов'язане з порушенням пам'яті та підвищеним ризиком недоумства.

Хот-дог

"М'ясо, що містить нітрати (хот-доги, шинка та м'ясні делікатеси), збільшує ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, а також рак, серцево-судинних захворювання та діабет", – зазначає лікар Дейл Бредесен.



Хот-доги погано впливають на когнітивні функції / Фото з Ye Olde Oak

Пончики

Ці ласощі зазвичай готуються з додаванням цукру, який при надмірному споживанні пов'язаний зі зниженням когнітивної функції.

Печиво

Якщо ви їсте багато печива, то можете піддавати свій організм впливу трансжирів, які при надмірному споживанні можуть негативно вплинути на мозок і нервову систему.