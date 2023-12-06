На самом деле не существует волшебного снадобья, которое сделает вас стройными через несколько недель, ведь долгосрочное похудение не сводится только к дефициту калорий. Также вы должны построить мышцы, а это трудно сделать за столь короткий период. И доктор медицинских наук Вероника Джонсон поделилась советами по поводу того, как потерять немного веса за две недели здоровым способом.

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Поставьте реалистичную цель

Иметь цель очень важно, когда вы собираетесь худеть, но вам будет легче оставаться мотивированными и сосредоточенными, если эта цель будет достаточно реалистичной. Так что даже если вы хотите сбросить 10 килограммов, будет неплохим вариантом сначала попытаться сбросить пол килограмма или килограмм.

Даже два килограмма в неделю, согласно данным клиники Мэйо, можно похудеть благодаря дисциплине и преданности. Впрочем, если вы попытаетесь сбросить больше, это будет не только нереально, но и нездорово.

Займитесь подсчетом калорий

Чтобы похудеть, вам нужно создать дефицит калорий, поэтому будет неплохо определить норму калорий в сутки. Чтобы узнать их оптимальное количество, вам следует учесть свой уровень метаболизма (скорость, с которой тело сжигает калории), и уровень общей физической активности.

Учитывайте и то, что потребность в калориях зависит и от пола, и от генетики, уровня метаболизма и состояния здоровья. Если вы чувствуете, что вам не хватает этих калорий, добавьте больше еды, ведь в противном случае похудение не будет здорово.

Будьте стратегическими в отношении еды

Конечно, количество приемов пищи в день зависит от ваших предпочтений и расписания, и большинство экспертов считают, что пять или шесть небольших приемов пищи в течение дня помогут вам держать аппетит под контролем и предотвращать переедание во время еды.

Не забывайте есть завтрак, ведь он очень важен для того, чтобы иметь здоровый, а не чрезмерный аппетит. С другой же стороны, многие считают, что стратегия с меньшим количеством приемов пищи подходит для них лучше.

Главное – избегайте перекусов в течение дня.

Пейте больше воды

Даже незначительное обезвоживание может привести к тому, что ваше тело будет задерживать воду, а вы будете выглядеть раздутыми. Кроме того, вы могли об этом не знать, однако многие люди путают жажду голода, и обезвоживание может также привести к потреблению лишних калорий.



Каждый день нужно потреблять много воды / Фото Pexels

Кроме того, избегайте утолять жажду сладкими напитками. В то же время старайтесь пить рекомендованную норму воды – то есть 8 стаканов в день.

Двигайтесь

Конечно, не менее важная часть похудения – это тренировки, помогающие сжигать больше калорий. Для того чтобы эффективно терять вес, вам нужно заниматься физической активностью хотя бы 150 минут в неделю. Другими словами, вам следует тренироваться по пол часа 5 дней из 7.

Одни из простых способов выполнить эту норму – добираться на работу на велосипеде, перерывы в работе для быстрых прогулок и включить в распорядок дня силовые тренировки.