5 продуктов с коллагеном, которые предотвращают морщины после 30 лет
Источник:Real Simple
Увеличивая запас коллагена в своем организме, вы улучшаете состояние волос, кожи, ногтей, костей, суставов и мышц. Есть несколько продуктов, которые помогают поддерживать естественную выработку коллагена, предотвращающего появление морщин.
Диетолог Бянка Тамбурелло отмечает, что коллаген – это белок, который придает структуру костям, коже и сухожилиям.
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"Наше тело производит коллаген, но мы также можем получать его из продуктов питания и добавок", – добавила диетология.
Из-за старения и воздействия окружающей среды (ульльтрафиолетовые лучи) выработка коллагена в организме начинает снижаться. Именно поэтому вспомогательную роль могут сыграть диетические добавки или еда.
Прием добавок с коллагеном может снизить боль в суставах, повысить гидратацию и эластичность кожи. Также коллаген может поддерживать здоровье волос и ногтей.
– отметила Бянка Тамбурелло.
Советуем вам добавлять в свой рацион продукты, которые не только вкусны, но и полезны, ведь содержат высокое содержание коллагена и пищевых веществ, повышающих выработку коллагена.
Рыба
"Рыбный коллаген является одним из самых эффективных источников усвоения источников пищевого коллагена", – рассказала Бянка Тамбурелло.
Лосось особенно богат жирами омега-3 и белком в виде аминокислоты для поддержания выработки коллагена. Также полезны сардины и анчоусы.
Цитрусовые
Апельсин, лимон, грейпфрут и лайм содержат множество витамина С. Он помогает сохранить коллаген в организме. Цитрусовые оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей и суставов.
Цитрусовые хорошо влияют на коллаген / Фото Golden Flamingo
Яйца
Яйца помогают поддерживать выработку коллагена в организме. Они содержат пролин, цинк и серу, положительно влияющие на наше здоровье.
Бобы
Бобовые необходимы нашему организму, ведь снабжают нас аминокислотами, которые необходимы для поддержания выработки коллагена.Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.
Домашняя птица с кожей
Кожа домашней птицы содержит коллаген, поэтому важно ее употреблять, если вы хотите, чтобы в вашем организме было достаточно коллагена.