Иммунитет очень важен для поддержания здоровья человека, ведь может уберечь нас от простуды и гриппа. Для того чтобы получить питательные вещества, не обязательно употреблять добавки, полезные продукты можно найти в супермаркете. Оказывается, фрукты и овощи способны бороться с вирусами и бактериями.
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Хотя все фрукты и овощи поддерживают иммунитет благодаря содержанию воды, клетчатки и фитонутриентов, некоторые разновидности уникальны благодаря питательным веществам, которые повышают иммунитет.
Красный перец
"Красный болгарский перец – отличный источник витаминов С и Е. Половина чашки нарезанного красного перца обеспечивает 100% дневной нормы витамина С", – рассказала диетолог Колетт Мико.
Брокколи
Благодаря содержанию растворимой клетчатки и витаминам А, В6 и С, брокколи являются мощным иммуностимулирующим овощем.
Грейпфрут
В грейпфрути содержится большое количество витамина С. В одном фрукте содержится более 100% ежедневной потребности витамина, а также растворимая клетчатка и вода.
Грейпфрут усилит ваш иммунитет / Фото Unsplash
Шпинат
"Шпинат – богатый источник антиоксидантов (особенно витаминов А, С и Е), а также хороший источник железа", – отметила диетолог Колетт Мико.
Авокадо
Авокадо содержит витамины С и Е. Он положительно укрепляет иммунитет и является лучшим источником растворимой клетчатки.
Имбирь
В имбири содержатся антиоксиданты, помогающие уменьшить воспаление. Имбирь такое имеет природные антимикробные и антибиотические свойства, помогающие предотвратить инфекцию.
Имбирь усилит ваш иммунитет / Фото Unsplash
Киви
Зеленый фрукт положительно влияет на ваш иммунитет, поскольку он богат клетчаткой, растительными соединениями, водой и витаминами С и Е.
Чеснок
Измельченный или мелко нарезанный чеснок выделяет химический компонент под названием алицин, увеличивающий выработку лейкоцитов, делая вашу иммунную систему лучше подготовленной к борьбе с инфекцией.