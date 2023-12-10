Иммунитет очень важен для поддержания здоровья человека, ведь может уберечь нас от простуды и гриппа. Для того чтобы получить питательные вещества, не обязательно употреблять добавки, полезные продукты можно найти в супермаркете. Оказывается, фрукты и овощи способны бороться с вирусами и бактериями.

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Хотя все фрукты и овощи поддерживают иммунитет благодаря содержанию воды, клетчатки и фитонутриентов, некоторые разновидности уникальны благодаря питательным веществам, которые повышают иммунитет.

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Красный перец

"Красный болгарский перец – отличный источник витаминов С и Е. Половина чашки нарезанного красного перца обеспечивает 100% дневной нормы витамина С", – рассказала диетолог Колетт Мико.

Брокколи

Благодаря содержанию растворимой клетчатки и витаминам А, В6 и С, брокколи являются мощным иммуностимулирующим овощем.

Грейпфрут

В грейпфрути содержится большое количество витамина С. В одном фрукте содержится более 100% ежедневной потребности витамина, а также растворимая клетчатка и вода.



Грейпфрут усилит ваш иммунитет / Фото Unsplash

Шпинат

"Шпинат – богатый источник антиоксидантов (особенно витаминов А, С и Е), а также хороший источник железа", – отметила диетолог Колетт Мико.

Авокадо

Авокадо содержит витамины С и Е. Он положительно укрепляет иммунитет и является лучшим источником растворимой клетчатки.

Имбирь

В имбири содержатся антиоксиданты, помогающие уменьшить воспаление. Имбирь такое имеет природные антимикробные и антибиотические свойства, помогающие предотвратить инфекцию.



Имбирь усилит ваш иммунитет / Фото Unsplash

Киви

Зеленый фрукт положительно влияет на ваш иммунитет, поскольку он богат клетчаткой, растительными соединениями, водой и витаминами С и Е.

Чеснок

Измельченный или мелко нарезанный чеснок выделяет химический компонент под названием алицин, увеличивающий выработку лейкоцитов, делая вашу иммунную систему лучше подготовленной к борьбе с инфекцией.