5 продуктів з колагеном, які запобігають зморшкам після 30 років

Збільшуючи запас колагену у своєму організмі, ви покращуєте стан волосся, шкіри, нігтів, кісток, суглобів та м’язів. Є кілька продуктів, які допомагають підтримувати природне вироблення колагену, який запобігає появі зморшок.

Дієтологиня Бянка Тамбурелло зазначає, що колаген – це білок, який надає структуру кісткам, шкірі та сухожиллям.

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"Наше тіло виробляє колаген, але ми також можемо отримувати його з продуктів харчування і добавок", – додала дієтологиня.

Через старіння та вплив навколишнього середовища (ульльтрафіолетові промені), вироблення колагену в організмі починає знижуватися. Саме тому допоміжну роль можуть зіграти дієтичні добавки чи їжа.

Прийом добавок з колагеном може зменшити біль у суглобах, підвищити гідратацію та еластичність шкіри. Також колаген може підтримувати здоров'я волосся і нігтів,

– зазначила Бянка Тамбурелло.

Радимо вам додавати у свій раціон продукти, які не лише смачні, але й корисні, адже містять високий вміст колагену та харчових речовин, що підвищують вироблення колагену.

Риба

"Рибний колаген є одним з найефективнішим джерелм засвоєння джерел харчового колагену", – розповіла Бянка Тамбурелло.

Лосось є особливо багатий жирами омега-3 та білком у вигляді амінокислоти для підтримки вироблення колагену. Також корисними є сардини та анчоуси.

Цитрусові

Апельсин, лимон, грейпфрут та лайм містять багато вітаміну С. Він допомагає зберегти колаген в організмі. Цитрусові позитивно впливають на стан шкіри, волосся, нігтів та суглобів.



Цитрусові добре впливають на колаген / Фото Golden Flamingo

Яйця

Яйця допомагають підтримувати вироблення колагену в організмі. Вони містять пролін, цинк і серу, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Боби

Бобові необхідні нашому організму, адже забезпечують нас амінокислотами, які необхідні для підтримки вироблення колагену.

Домашня птиця зі шкірою

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Шкіра домашньої птиці містить колаген, тому важливо її вживати, якщо ви хочете, щоб у вашому організмі було достатньо колагену.