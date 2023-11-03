Эти 5 продуктов с коллагеном сделают вашу кожу гладкой и свежей

Если вы беспокоитесь о состоянии своего лица, вы точно знаете, что одного ухода и умывания недостаточно – стоит учитывать и то, что вы употребляете в пищу. Некоторые продукты содержат коллаген, что может задержать молодость и улучшить состояние кожи.

Коллаген – это один из белков, которые можно найти в организме человека, и в целом он составляет одну третью от всего белка. Конкретно коллаген является строительным материалом для кожи, костей, мускул и сухожилий. Диетолог Лорен Манакер рассказала, в каких продуктах больше всего этого белка.

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Рыба и моллюски

Рыба может стать отличным источником коллагена, и особенно много этого вещества содержится в коже и чешуе. Коллаген, который вы получаете из рыбы, также называется морским коллагеном, и он усваивается организмом гораздо лучше, чем тот же белок из других источников.

Кроме того, именно в рыбе есть коллаген, который способствует эластичности кожи и костей. Рыба прекрасна еще и тем, что подойдет и для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.

Курица

Больше всего коллагена вы найдете в куриных хрящах, так что не нужно обходить эту часть птицы. Коллаген, который есть в курильщике, будет полезен для суставов и поможет облегчить синдромы артрита. Так что если вы хотите получить коллаген из курицы, лучше всего покупайте крылышки или мясо с кожурой, а не грудинку.

Яичный белок

В яичном белке вы можете найти немало пролина – одной из аминокислот, которая необходима для того, чтобы в организме производился коллаген. И хотя в желтках яиц нет этого вещества, так много других минералов и витаминов, которые принесут немалую пользу организму.

Яйца также великолепны тем, что вы можете готовить их много разными способами: варить, жарить, готовить омлет или яйца пашот. В любом случае, они остаются источником высококачественного белка.



Яйца содержат нужные для организма белки и аминокислоты / Фото Pexels

Чеснок

Сам по себе чеснок не содержит коллагена, однако он может способствовать его выработке в организме. Чеснок богат серой, а она нужна и для его образования, и для распада в теле.

Кроме того, в этом корнеплоде также таурин и липидная кислота, а эти соединения помогают восстанавливать поврежденные коллагеновые волокна. Поэтому не медлите добавлять коллаген в свой рацион – так вы сможете эффективно поддержать свое здоровье и улучшить состояние кожи.

Свиные шкурки

Этот продукт не очень популярен, а зря. В свиных шкурках есть немало полезного диетического коллагена. И когда вы их потребляете, это вещество расщепляется в теле на аминокислоты, которые затем используются для восстановления собственного коллагена в организме.

Кроме того, в этом продукте есть немало белка и глицина – незаменимой аминокислоты, необходимой для синтеза коллагена.