Ці 5 продуктів з колагеном зроблять вашу шкіру гладкою і свіжою

Якщо ви турбуєтеся про стан свого лиця, ви точно знаєте, що одного догляду і вмивання недостатньо – варто зважати й на те, що ви вживаєте в їжу. Деякі продукти містять речовину колаген, що може затримати молодість та покращити стан шкіри.

Колаген – це один з білків, що можна знайти в організмі людини, і загалом він складає одну третю від усього білка. Саме колаген є будівельним матеріалом для шкіри, кісток, м'язів і сухожиль. Дієтологиня Лорен Манакер розповіла, у яких продуктах є найбільше цього білка.

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Риба та молюски

Риба може стати чудовим джерелом колагену, і особливо багато цієї речовини міститься у її шкірі та лусці. Колаген, який ви отримуєте з риби, також називається морським колагеном, і він засвоюється організмом набагато краще, ніж той самий білок з інших джерел.

Окрім того, саме у рибі є той колаген, який сприяє еластичності шкіри та кісток. Риба чудова ще й тим, що підійде і для людей, які дотримуються вегетаріанської дієти.

Курка

Найбільше колагену ви знайдете у курячих хрящах, тож не треба оминати цю частину птиці. Колаген, що є у курці, буде корисним для суглобів та допоможе полегшити синдроми артриту. Тож якщо ви хочете отримати колаген з курки, краще за все купуйте крильця або м'ясо зі шкіркою, а не груднинку.

Яєчний білок

У яєчному білку ви можете знайти чимало проліну – однієї з амінокислот, що потрібна для того, щоб у організмі вироблявся колаген. І хоча у жовтках яєць немає цієї речовини, так є чимало інших мінералів і вітамінів, що принесуть чималу користь організму.

Яйця також чудові тим, що ви можете готувати їх у багато різних способів: варити, смажити, готувати омлет або яйця пашот. В будь-якому випадку вони залишаються джерелом високоякісного білка.



Яйця містять потрібні для організму білки й амінокислоти / Фото Pexels

Часник

Сам собою часник не містить колагену, проте він може сприяти його виробленню в організмі. Часник багатий на сірку, а вона потрібна і для його утворення, і для розпаду у тілі.

Окрім того, в цьому коренеплоді є також таурин та ліпідна кислота, а ці сполуки допомагають відновлювати пошкоджені колагенові волокна. Тож не баріться додавати колаген до свого раціону – так ви зможете ефективно підтримати своє здоров'я та покращити стан шкіри.

Свинячі шкірки

Цей продукт не є дуже популярним, а дарма. У свинячих шкірках є чимало корисного дієтичного колагену. І коли ви споживаєте їх, ця речовина розщеплюється у тілі на амінокислоти, які потім використовуються для відновлення власного колагену в організмі.

Окрім того, у цьому продукті є чимало білка та гліцину – незамінної амінокислоти, що потрібна для синтезу колагену.