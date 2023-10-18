Эти привычные продукты вызывают вздутие и газы: избегайте их в рационе
Источник:Real Simple
Вздутие живота может случиться с каждым, однако некоторые продукты могут спровоцировать это расстройство желудка и вызвать чрезмерные газы. Убедитесь, что вы не едите слишком много пищи, вредной для кишечника.
Если вздутие живота возникает у вас постоянно и надоедает вам, сопровождается болью и негативно влияет на повседневную жизнь, вам необходимо пройти обследование и отредактировать свой рацион. О том, каких продуктов нужно избегать, рассказал Мин Тео, зарегистрированный диетолог и владелец Herbs and Food.
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Продукты с большим количеством клетчатки
Вам уже точно приходилось слышать, что клетчатка – очень полезное и важное питательное вещество, содержащееся во фруктах и овощах. Но несмотря на это. что она очень полезна для вас, в слишком большом количестве она также может привести к некоторым проблемам с желудком и способствовать запорам и проблемам со здоровьем кишечника.
Так что если вы внезапно начнете употреблять одни только овощи и фрукты, это точно приведет к вздутию живота.
Когда вы начинаете включать такое большое количество клетчатки в течение всех трех приемов пищи и постоянно в течение недели, этот огромный приток клетчатки влечет за собой дополнительное брожение в кишечнике, особенно в толстой кишке, где некоторые ферментированные волокна могут образовывать дополнительные газы.
– объяснил Мин Тео.
Еда с сахарными спиртами
Сахарные спирты – это тот тип углеводов, которые используют для того, чтобы подслащивать пищу и напитки, которые обозначают как "не содержащие сахара". Чаще используют такие спирты, как сорбит, ксилит, маннит и эритритол.
Сахарные спирты ферментируются в кишечнике, а газы являются побочным продуктом, поэтому постоянное и чрезмерное потребление этих веществ может привести к вздутию живота.
Сахарные спирты вредны для кишечника / Фото Pexels
Один из самых распространенных продуктов, содержащий эти спирты – это жевательная резинка. Кроме того, что сахарные спирты могут вызвать вздутие живота, сам акт жевания резинки также вводит газы в вашу пищеварительную систему, ведь вы проглатываете больше воздуха.
Молочные напитки
Лактоза – это также вид природного сахара, и он содержится в молочных продуктах. Вы могли этого не знать, и 68% людей во всем мире не перевариваются лактозой и не производят достаточное количество лактазы для ее расщепления.
Так что если у вас есть переносимость лактозы, у вас потребление большого количества молочных продуктов может вызвать вздутие живота. Итак, старайтесь уменьшить потребление молока, мягкого йогурта, мороженого, мягких сыров и сухого молока.
Это не значит, что вам нужно полностью отказаться от этих продуктов, ведь они могут принести немало пользы и быть ингредиентом многих блюд. Так что вы можете выбирать безлактозные молочные продукты.