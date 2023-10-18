Ці звичні продукти викликають здуття та гази: уникайте їх у раціоні

Здуття живота може трапитися з кожним, проте деякі продукти можуть спровокувати цей розлад шлунка та спричинити надмірні гази. Переконайтеся, що ви не їсте надто багато їжі, шкідливої для кишківника.

Якщо здуття живота виникає у вас постійно та надокучає вам, а також супроводжується болем та негативно впливає на повсякденне життя, вам необхідно пройти обстеження та відредагувати свій раціон. Про те, яких продуктів потрібно уникати, розповів Ї Мін Тео, зареєстрований дієтолог та власник Herbs and Food.

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Продукти з великою кількістю клітковини

Вам вже точно доводилося чути, що клітковина – надзвичайно корисна і важлива поживна речовина, що міститься у фруктах та овочах. Та попри те. що вона дуже корисна для вас, у надто великій кількості вона також може призвести до деяких проблем зі шлунком та сприяти закрепам і проблемам зі здоров'ям кишківника.

Тож якщо ви раптово почнете вживати одні тільки овочі та фрукти, це точно призведе до здуття живота.

Коли ви починаєте включати таку велику кількість клітковини протягом усіх трьох прийомів їжі та постійно протягом тижня, цей величезний приплив клітковини спричиняє додаткове бродіння в кишечнику, особливо в товстій кишці, де деякі ферментовані волокна можуть утворювати додаткові гази,

– пояснив Ї Мін Тео.

Їжа з цукровими спиртами

Цукрові спирти – це той тип вуглеводів, які використовують для того, щоб підсолоджувати їжу та напої, які позначають як такі, що "не містять цукру". Найчастіше використовують такі спирти, як сорбіт, ксиліт, маніт та еритритол.

Цукрові спирти ферментуються у кишківнику, а гази є побічним продуктом, тож постійне і надмірне споживання цих речовин може призвести до здуття живота.



Цукрові спирти шкідливі для кишківника / Фото Pexels​

Один з найпоширеніших продуктів, що містить ці спирти – це жувальна гумка. Окрім того, що цукрові спирти можуть викликати здуття живота, сам акт жування гумки також вводить гази у вашу травну систему, адже ви ковтаєте більше повітря.

Молочні напої

Лактоза – це також вид природного цукру, і він міститься у молочних продуктах. Ви могли цього не знати, та 68% людей у всьому світі не перетравлюються лактозу та не виробляють достатню кількість лактази для її розщеплення.

Тож якщо ви маєте переносимість лактози, у вас споживання великої кількості молочних продуктів може викликати здуття живота. Тож намагайтеся зменшити споживання молока, м'якого йогурту, морозива, м'яких сирів та сухого молока.

Та це не значить, що вам потрібно повністю відмовитися від цих продуктів, адже вони можуть принести чимало користі та бути інгредієнтом багатьох страв. Тож ви можете обирати безлактозні молочні продукти.