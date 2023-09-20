Долгожители из "голубых зон" по всему миру, доживающие до ста лет и дольше, имеют очень здоровые пищевые привычки. И в их рацион входят не только овощи и фрукты, но и различные специи.

Основатель "голубых зон" Дэн Брюттер обнаружил, что долгожители обычно имеют достаточно низкий уровень стресса, многие двигаются и следят за своим питанием.

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Куркума

Куркума – это не только вкусная и яркая пряность. Эта специя также может быть чрезвычайно полезна, ведь она регулярно появляется в блюдах жителей регионов, где люди живут дольше всего.

Куркума является основным продуктом питания на Окинаве, и эта ярко-желтая специя была предметом многих последних исследований из-за ее противовоспалительных свойств. Это мощный антиоксидант, который может нейтрализовать свободные радикалы, связанный со снижением риска заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и деменции, а также снижает риск сердечных заболеваний.

– поделился Дэн Бюттнер.



Куркума очень полезна для здоровья / Фото Pexels

Черный перец

"Эту специю обычно употребляют вместе с куркумой, поскольку она помогает организму легче усваивать полезные куркуминоиды, однако черный перец также имеет много собственных преимуществ", - рассказала врач Триста Бест.

Оказывается, регулярное добавление перца в ваши блюда может улучшить работу мозга и замедлить его старение. Кроме того, черный перец – очень универсальная специя, которую можно добавить буквально к любым соленым блюдам.

Имбирь

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если вы ищете приправу, которая имеет сильный противовоспалительный эффект, то имбирь является отличным вариантом, ведь он содержит два мощных антиоксиданта, которые могут уменьшить повреждение клеток свободными радикалами.

Это полезно, так как повреждение свободными радикалами может вызвать дальнейшее увеличение окислительного стресса, который может как вызвать, так и усилить ожирение,

– рассказала Триста Бест.

Чеснок

Хотя чисто технически чеснок не является приправой, он также используется как ароматизатор в кулинарии. Его часто добавляют в свои блюда долгожители, и он может предоставить вашему организму немало преимуществ.

Прежде всего, чеснок является естественным противовоспалительным и антимикробным средством, поэтому он может усилить вашу иммунную систему, а также снизить уровень холестерина и артериальное давление.