Гемоглобин – это богатый железом белок, содержащийся в эритроцитах. Они отвечают за перенос кислорода по всему телу. Об этом рассказала медсестра по вопросам здоровья и здоровья Доминика Фонтейн.

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Низкий уровень гемоглобина может являться признаком анемии. Это происходит, когда у человека недостаточно эритроцитов или они перестают работать надлежащим образом. Анемия приводит к недостатку кислорода в организме, а это опасно. Уровень гемоглобина можно повысить естественным путем и контролировать в домашних условиях.

Увеличьте потребление железа

Железо способствует выработке гемоглобина, а это способствует образованию большего количества эритроцитов. Низкий уровень железа может привести к низкому уровню красных кровяных телец.

Человеку с низким уровнем гемоглобина полезно употреблять больше продуктов, богатых железом: мясо, рыбу и птицу, мясо, фасоль, бобовые, яйца, листовые зеленые овощи, такие как капуста и брокколи, орехи и семена.

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Увеличьте потребление фолиевой кислоты

Фолиевая кислота – это тип витамина группы В, играющий важную роль в выработке гемоглобина. Организм использует фолиевую кислоту для производства гема – компонента гемоглобина, помогающего переносить кислород.

Эритроциты не смогут созреть, если человек не получает достаточного фолата. Это может привести к фолиево-дефицитной анемии и низкому уровню гемоглобина. Хорошие источники фолиевой кислоты включают в себя: шпинат, фасоль, арахис, фрукты, семена, яйца.

Увеличьте усвоение железа

Потребление определенных витаминов и минералов может помочь организму лучше усваивать железо. Сюда входит витамин С, витамин А, бета-каротин.