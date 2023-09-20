Довгожителі регулярно їдять ці 4 спеції: спробуйте їх також

Довгожителі з "балкитних зон" по всьому світу, які доживають до ста років і довше, мають вкрай здорові харчові звички. І до їхнього раціону входять не тільки овочі та фрукти, але й різноманітні спеції.

Засновник "блакитних зон" Ден Брюттер виявив, що довгожителі зазвичай мають досить низький рівень стресу, багато рухаються та слідкують за своїм харчуванням.

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Куркума

Куркума – це не тільки смачна та яскрава пряність. Ця спеція також може бути надзвичайно корисною, адже вона регулярно з'являється у стравах жителів регіонів, де люди живуть найдовше.

Куркума є основним продуктом харчування на Окінаві, і ця яскраво-жовта спеція була предметом багатьох останніх досліджень через її протизапальні властивості. Це потужний антиоксидант, який може нейтралізувати вільні радикали , пов'язаний зі зниженням ризику захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера та деменції, а також знижує ризик серцевих захворювань,

– поділився Ден Бюттнер.



Куркума дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Чорний перець

"Цю спецію зазвичай вживають разом із куркумою, оскільки вона допомагає організму легше засвоювати корисні куркуміноїди, однак чорний перець також має багато власних переваг", – розповіла лікарка Тріста Бест.

Виявляється, регулярне додавання перцю до ваших страв може покращити роботу мозку та заповільнити його старіння. Окрім того, чорний перець – це дуже універсальна спеція, яку можна додати буквально до будь-яких солоних страв.

Імбир

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви шукаєте приправу, яка має сильний протизапальний ефект, то імбир є чудовим варіантом, адже він містить два потужні антиоксиданти, які можуть зменшити пошкодження клітин вільними радикалами.

Це корисно, тому що пошкодження вільними радикалами може спричинити подальше збільшення окислювального стресу, який може як спричинити, так і посилити ожиріння,

– розповіла Тріста Бест.

Часник

Хоча суто технічно часник не є приправою, але він також використовується як ароматизатор у кулінарії. Його часто додають до своїх страв довгожителі, і він може надати вашому організму чимало переваг.

Перш за все, часник є природним протизапальним та антимікробним засобом, тож він може посилити вашу імунну систему, а також знизити рівень холестерину та артеріальний тиск.