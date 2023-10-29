Эти 3 углевода точно должны быть в вашем рационе

Если вы думаете, что отказаться от углеводов в своем питании это хорошая идея, вы ошибаетесь. Они также необходимы для того, чтобы ваш организм работал слаженно.

Углеводы, возможно, имеют плохую репутацию, ведь очень быстро повышают уровень глюкозы в крови. Однако далеко не все углеводы одинаковы, ведь некоторые продукты, богатые этим веществом, могут быть очень питательными и защитить ваше здоровье. О том, какую пищу нужно есть, рассказала диетолог Элизабет Барнс.

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Коричневый рис

Коричневый рис – это очень полезный цельозерновый продукт, не содержащий глютена, но богатый антиоксидантами. Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие коричневый рис, имеют меньшие шансы заболеть сердечными заболеваниями и получить высокий уровень холестерина в крови.

Кроме того, помните о том, что коричневый рис намного полезнее белого и помогает предотвратить набор лишнего веса.

Фрукты

Оказывается, если вы будете есть слишком мало фруктов, это может навредить вашему здоровью. Кроме того, потребление богатых клетчаткой продуктов может быть связано с долгосрочным контролем вашего веса. Кроме того, вы сможете защититься от некоторых хронических заболеваний, а именно проблем с пищеварением, болезней сердца, сахарного диабета 2-го типа и колоректального рака.



Фрукты очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Также регулярное употребление фруктов может улучшить ваши шансы на успешное старение и уменьшение тяжести астмы и других заболеваний легких.

Овес

Овес является не только богатым питательными веществами целозерновым продуктом, а также содержит соединения, которые могут уникальным образом поддерживать вашу иммунную систему. В овсе можно найти бета-глюкан, а также минералы, такие как медь, железо, селен и цинк.

Одно из исследований показало, что именно эти вещества помогают иммунитету бороться с инфекциями, в том числе и простудами и гриппом, а также поддерживают здоровый микробиом кишечника. Клетчатка бета-глюкана в зернах овса также является активным веществом, что доказано помогает снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.