Ці 3 вуглеводи точно мають бути у вашому раціоні

Якщо ви думаєте, що відмовитися від вуглеводів у своєму харчуванні – це хороша ідея, ви помиляєтеся. Вони також необхідні для того, щоб ваш організм працював злагоджено.

Вуглеводи, можливо, мають погану репутацію, адже вони дуже швидко підвищують рівень глюкози у крові. Проте далеко не всі вуглеводи однакові, адже деякі продукти, які багаті на цю речовину, можуть бути дуже поживними та захистити ваше здоров'я. Про те, яку їжу потрібно їсти, розповіла дієтологиня Елізабет Барнс.

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Коричневий рис

Коричневий рис – це дуже корисний цілозерновий продукт, який не містить глютену, проте багатий на антиоксиданти. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають коричневий рис, мають менші шанси захворіти на серцеві захворювання та отримати високий рівень холестерину у крові.

Окрім того, пам'ятайте про те, що коричневий рис набагато корисніший за білий та допомагає запобігти набору зайвої ваги.

Фрукти

Виявляється, якщо ви будете їсти надто мало фруктів, це може нашкодити вашому здоров'ю. Окрім того, споживання багатих на клітковину продуктів може бути пов'язане з довгостроковим контролем вашої ваги. Окрім того, так ви зможете захиститися від деяких хронічних захворювань, а саме проблем з травленням, хвороб серця, цукрового діабету 2-го типу та колоректального раку.



Фрукти дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Також регулярне вживання фруктів може покращити ваші шанси на успішне старіння та зменшення тяжкості астми та інших хвороб легень.

Овес

Овес є не тільки багатим на поживні речовини цілозерновим продуктом, а також містить сполуки, які можуть унікальним чином підтримувати вашу імунну систему. У овесі можна знайти бета-глюкан, а також мінерали, такі як мідь, залізо, селен та цинк.

Одне з досліджень показало, що саме ці речовини допомагають імунітету боротися з інфекціями, зокрема і застудами та грипом, а також вони підтримують здоровий мікробіом кишківника. Клітковина бета-глюкан у зернах вівса також є активною речовиною, що доведено допомагає знизити рівень холестерину та регулювати рівень цукру в крові.