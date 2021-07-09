Какие здоровые привычки на самом деле могут быть вредными для здоровья: 6 ошибок

Некоторые полезные привычки, которые кажутся полезными, могут иметь противоположный эффект. Какие советы на самом деле вредны – читайте в материале.

Диетическая газировка

Хотя сокращение сахара это полезно, однако искусственные подсластители могут вызвать различные проблемы в организме. Согласно исследованиям, люди, которые пьют диетическую газированную воду, как правило, едят больше калорийной пищи. Они также обычно имеют более высокий индекс массы тела.

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Всегда здоровый выбор – это вода. К ней всегда можно дать немного вкуса благодаря малине, огурцу, мяте, лимона или лайма.

Отсыпаться в выходные

Спать в выходные – это прекрасно, но не компенсирует отсутствия 7 – 9 часов сна в течение недели. Это может нарушить работу биологических часов и вызвать слабость.



Отсыпаться в выходные / Фото Freepik

Кроме этого, могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания или реакцией. Лучший способ вернуться в ритм – раньше ложиться спать и каждый день просыпаться примерно в одно и то же время.

Употребление красного вина

В этом популярном напитке есть антиоксиданты, так называемые полифенолы, которые считаются, полезными для сердца. Однако ни одно исследование не показало определенных преимуществ для здоровья от употребления красного вина.

Этим напитком все еще можно наслаждаться в умеренных количествах – один бокал в день для женщин и два для мужчин. Однако нет причин начинать пить его, если вы этого не делаете. Чрезмерное употребление алкоголя ведет к сердечным заболеваниям, инсульту, высокого кровяного давления и даже некоторых видов рака.

Очистка соками или детокс

Детокс лишает жизненно важных питательных веществ, таких как белки и жиры. Ваш организм прекрасно очищает себя сам благодаря почкам, печени и легким, поэтому лучший план питания – это такой, который дает вам витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья этих органов.



Очистка соками / Фото Houston Methodist

Использовать дезинфектор для рук слишком часто

Дезинфицирующее средство для рук предотвращает распространение микробов. Однако лучше всего его использовать только тогда, когда это нужно. Исследования показывают, что широкое его использование привело к тому, что некоторые микробы окрепли.

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Полагаться на пищевые добавки

Организму человека нужно много различных витаминов и минералов, чтобы правильно функционировать. Может показаться, что проще принять все это в таблетках. Однако некоторые пищевые добавки, такие как кальций, могут помочь заполнить пробелы, но они не заменят полноценного питания. Организм лучше усваивает питательные вещества, которые человек получает с пищей.