Які здорові звички насправді можуть бути шкідливими для здоров'я: 6 помилок

Деякі корисні звички, які здаються корисними, можуть мати протилежний ефект. Які поради насправді є шкідливими – читайте у матеріалі.

Дієтична газована вода

Хоч скорочення цукру це корисно, проте штучні підсолоджувачі можуть спричинити різні проблеми в організмі. Згідно з дослідженнями, люди, які п’ють дієтичну газовану воду, як правило, їдять більше калорійної їжі. Вони також зазвичай мають вищий індекс маси тіла.

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Завжди найздоровіший вибір – це вода. До неї завжди можна дати трохи смаку завдяки малині, огірку, м’яті, лимону або лайму.

Відсипатися у вихідні

Спати у вихідні – це чудово, але не компенсує відсутності 7 – 9 годин сну протягом тижня. Це може порушити роботу біологічного годинника і викликати слабкість.



Відсипатися у вихідні / Фото Freepik

Крім цього, можуть виникнути проблеми з концентрацією уваги або реакцією. Найкращий спосіб повернутися в ритм – раніше лягати спати й кожен день прокидатися приблизно в один і той же час.

Вживання червоного вина

У цьому популярному напої є антиоксиданти, так звані поліфеноли, які вважаються, корисними для серця. Проте жодне дослідження не показало певних переваг для здоров'я від вживання червоного вина.

Цим напоєм все ще можна насолоджуватися в помірних кількостях – один келих в день для жінок і два для чоловіків. Проте немає причин починати пити його, якщо ви цього не робите. Надмірне вживання алкоголю веде до серцевих захворювань, інсульту, високого кров’яного тиску і навіть деяких видів раку.

Очищення соками або детокс

Детокс позбавляє життєво важливих поживних речовин, таких як білки та жири. Ваш організм прекрасно очищає себе сам завдяки ниркам, печінці та легеням, тому кращий план харчування — це такий, який дає вам вітаміни та мінерали, необхідні для підтримки здоров’я цих органів.



Очищення соками / Фото Houston Methodist

Використовувати дезінфектор для рук занадто часто

Дезінфікуючий засіб для рук запобігає поширенню мікробів. Проте найкраще його використовувати лише тоді, коли це потрібно. Дослідження показують, що широке його використання призвело до того, що деякі мікроби зміцніли.

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Покладатися на харчові добавки

Організму людини потрібно багато різних вітамінів і мінералів, щоб правильно функціонувати. Може здатися, що простіше прийняти все це в таблетках. Проте деякі харчові добавки, такі як кальцій, можуть допомогти заповнити прогалини, але вони не замінять повноцінного харчування. Організм краще засвоює поживні речовини, які людина отримує з їжею.