Кому нельзя есть руколу: будьте осторожны, чтобы не навредить себе

Эта пряная зелень многим из нас пришлась по вкусу. Мы часто употребляем ее в салатах или пицце, однако следует знать, каким людям ее употреблять не стоит.

Как и многие другие зелени, рукола содержит немало полезных свойств, однако диетологи рассказали, каким людям нужно ограничить ее потребление.

Интересно Холодная вода может навредить: об этих опасностях нужно знать

Кому нельзя есть руколу

Руколу не рекомендуется есть людям, принимающим антикоагулянты для разжижения крови. В нем содержится витамин К, который может нивелировать действие препаратов.

Рукола содержит большое количество щавелевой кислоты, поэтому может спровоцировать образование почечных камней у людей, которые подвержены данному заболеванию, или обострит хроническую мочекаменную болезнь.



Руколу можно использовать не всем / Фото с Naturel Shop

Не следует употреблять рукола в больших количествах при гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях печени, дискинезии желчевыводящих путей, колите, подагре, аутоиммунных заболеваниях.

Польза от руколы

Если вы не нашли для себя побочных эффектов, то знайте, что рукола достаточно полезна. Она содержит много витаминов группы В, витамины С, А, К, Е, Т, фолиевую кислоту, калий, магний, цинк, железо, селен и другие полезные вещества. Эту зелень называют природным энергетиком и иммуномодулятором.

Употребление руколы каждый день

Летний отдых – это возможность перезапустить свой организм и оздоровиться. И чтобы никакие воспалительные процессы не нарушили планы, следует иметь под рукой таблеткиПрепарат может помочь справиться с воспалительными процессами в организме и повлиять на причину боли, а не только замаскировать его.

Если вы будете употреблять рукколу каждый день, то она быстро приведет в тонус организм, повысит работоспособность, нормализует водно-солевой баланс и может предотвратить развитие онкологических заболеваний. Употребление руколы налаживает обменные процессы, улучшает пищеварительный процесс, повышает уровень гемоглобина, выводит излишки холестерина.