Кому не можна їсти руколу: будьте обережними, щоб не нашкодити собі

Ця пряна зелень багатьом з нас припала до смаку. Ми часто вживаємо її в салатах чи піці, однак варто знати, яким людям її вживати не варто.

Як і багато іншої зелені, рукола містить чимало корисних властивостей, однак дієтологи розповіли, яким людям треба обмежити її споживання.

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Кому не можна їсти руколу

Руколу не рекомендується їсти людям, які приймають антикоагулянти для розрідження крові. У ній міститься вітамін К, який може нівелювати дію препаратів.

Рукола містить велику кількість щавлевої кислоти, тож може спровокувати утворення ниркових каменів у людей, які схильні до даного захворювання, або ж загострить хронічну сечокам’яну хворобу.



Руколу можна вживати не всім / Фото з Naturel Shop

Не варто вживати руколу у великих кількостях при гастриті з підвищеною кислотністю, захворюваннях печінки, дискінезії жовчовивідних шляхів, коліті, подагрі, аутоімунних захворюваннях.

Користь від руколи

Якщо ви не знайшли для себе побічних ефектів, то знайте, що рукола є досить корисною. Вона містить багато вітамінів групи В, вітаміни С, А, К, Е, Т, фолієву кислоту, калій, магній, цинк, залізо, селен та інші корисні речовин. Цю зелень називають природним енергетиком і імуномодулятором.

Вживання руколи кожного дня

Відпочинок влітку – це можливість перезапустити свій організм та оздоровитись. І щоб ніякі запальні процеси не порушили плани, варто мати під рукою таблеткиПрепарат може допомогти впоратись запальними процесами в організмі та вплинути на причину болю, а не лише замаскувати його.

Якщо ви будете вживати руколу кожного дня, то вона швидко приведе у тонус організм, підвищить працездатність, нормалізує водно-сольовий баланс і може запобігти розвитку онкологічних захворювань. Вживання руколи налагоджує обмінні процеси, покращує процес травлення, підвищує рівень гемоглобіну, виводить надлишки холестерину.