Возможно, вы специально держите воду в холодильнике, чтобы по возвращении с улицы выпить стакан прохладительного напитка или постоянно держите наготове лед. Но кратковременное облегчение после глотка ледяной воды может обернуться проблемами со здоровьем.

Интересно Вы неправильно принимали душ: вот как это нужно делать

Холодная вода нарушает пищеварение

Эксперты убеждены, что употребление холодной воды и напитков сужает кровеносные сосуды, а это ограничивает пищеварение. Кроме того, низкая температура напитков может препятствовать естественному процессу усвоения питательных веществ во время пищеварения.

Это происходит из-за того, что тело слишком занято регулировкой температуры тела и не может так же эффективно следить за пищеварением. Парадоксально, и употребление холодной воды может привести даже к обезвоживанию.

Боль в горле

Наверное, одна из самых неприятных вещей, которая может случиться летом, – это простуда. А ледяная вода может повлечь за собой не только раздражение горла и боль в нем, но и образование слизи в дыхательной системе и простуду.



Холодная вода может вызвать простуду / Фото Pexels

А когда организм перегружен, он становится уязвимым для многих других респираторных инфекций.

Вода затрудняет расщепление жиров

Еще одна причина отказаться от питья холодной воды – она мешает организму расщеплять жиры, полученные из еды, и они сразу застывают. Попытайтесь воздержаться от употребления охлажденных напитков по меньшей мере в течение 30 минут после еды.

Кроме того, холодная вода отвечает и за снижение частоты сердечных сокращений.

Холодная вода может шокировать организм

Не рекомендуют употреблять ледяную воду и после тренировок. После любых упражнений ваш организм производит много тепла, а немедленное употребление холодных напитков вызывает разницу температур, что впоследствии повлияет на пищеварение.

Ледяная вода станет шоком для вашего организма и может даже вызвать хроническую боль в животе.